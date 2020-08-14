Мурашко анонсировал публикацию данных по исследованию вакцины от COVID-19

Данные о доклинических и клинических исследованиях новой вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшее время, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Критика новой российской вакцины от коронавируса во многом связана с тем, что данные о ее доклинических и клинических исследованиях не доступны для широкого круга специалистов. В ближайшее время они будут опубликованы. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время командировки на Дальний Восток в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, пишет РИА «Новости».

«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику», — уточнил министр.

По его словам, не все знают, что «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов».

Также Мурашко заверил, что клинические исследования будут продолжаться.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи».

В России она будет производиться, как минимум, на четырех площадках: НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум».

Фото: minzdrav.gov.ru

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