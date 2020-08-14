ЕС завершил предварительные переговоры c Johnson & Johnson о покупке вакцины против COVID-19

Евросоюз завершил предварительные переговоры с компанией Johnson & Johnson на приобретение 200 млн доз с проследующей пролонгацией еще на такое же количество после одобрения вакцины регуляторами. Помимо Johnson & Johnson ведутся переговоры с другими компаниями. На закупку вакцин планируется задействовать средства из резервного фонда ЕС.

Евросоюз намерен задействовать средства резервного фонда в размере порядка 2,4 млрд евро для финансирования предварительных закупок достаточного количества доз вакцин против коронавирусной инфекции у разных компаний для обеспечения 450 млн граждан Евросоюза, пишет FirstWord Pharma.

Еврокомиссия объявила о завершении предварительных переговоров с Johnson & Johnson о покупке ее кандидатной вакцины против COVID-19 Ad26.COV2.S. По условиям соглашения в случае, если вакцина продемонстрирует безопасность и эффективность и получит одобрение регуляторов, стороны приступят к выработке рамочного контракта от имени всех стран Евросоюза на закупку 200 млн доз с последующей возможностью приобретения еще 200 млн доз.

Johnson & Johnson приступила к I/II фазам клинических исследований с участием здоровых волонтеров в США и Бельгии для однократной и двухдозовой вакцинации. Компания рассчитывает приступить к III стадии исследований в сентябре.

По словам комиссара Евросоюза по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис, блок также ведет интенсивные переговоры с другими разработчиками вакцин, включая Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Sanofi и GlaxoSmithKline.

Илья Дугин

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