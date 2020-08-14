США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса

Россия предложила Соединенным Штатам сотрудничество в области разработки препаратов против нового коронавируса, выяснил канал CNN. В ответ американская сторона высказалась скептически по поводу недавней регистрации российской вакцины против COVID-19.

Москва предложила сотрудничество по проекту администрации США «Операция «Сверхзвуковая скорость», который направлен на ускорение разработки вакцин и лекарств от COVID-19. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на российских чиновников, которые пожелали остаться неназванными.

При этом официальные лица пояснили телеканалу, что США сейчас закрыты для медицинских достижений России.

«С американской стороны есть общее чувство недоверия к России, и мы полагаем, что технологии – в том числе вакцины, исследования и лекарства – не принимают в США из-за этого недоверия», – рассказал CNN один из высокопоставленных российских чиновников.

Как пояснили телеканалу американские чиновники, российская вакцина от коронавируса считается в США настолько неготовой, что ее даже не воспринимали всерьез до заявления о регистрации. В американском правительстве считают, что Китай относится к тестированию намного более серьезно и ответственно.

«Ни при каких условиях США не будут испытывать это (российскую вакцину) на обезьянах, не говоря уже о людях», – прокомментировал ситуацию один из чиновников, имеющих отношение к здравоохранению США.

Один из бывших высокопоставленных членов администрации США отметил, что Россия не завершила все три фазы исследований и поэтому «никто – ни Всемирная организация здравоохранения, ни США – не воспринимает ее всерьез». Источник также добавил, что «Китай намного ближе к выигрышу в гонке за вакциной».

По информации на сайте Государственного реестра лекарственных средств зарегистрированная 11 августа вакцина «Гам-КОВИД-Вак» проходит I–II фазу клинических исследований на людях с середины июня. При этом эффективность препарата обычно подтверждается в ходе третьей фазы испытаний с участием тысяч человек.

Вслед за отказом американской стороны источники из России ответили, что Вашингтону стоит «серьезно рассмотреть» вопрос о принятии вакцины, потому что она может спасти жизни американцев.

Российские официальные лица сообщили CNN, что Россия готова делиться информацией о вакцине и позволит американским фармкомпаниям производить ее в США. Как прежде передавал телеканал со ссылкой на российских представителей, некоторые американские компании действительно заинтересовались вакциной, хотя их названия не были раскрыты.

По заявлению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), интерес к вакцине проявили как минимум 20 стран в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. Известно, что с Бразилией уже подписан договор о сотрудничестве при производстве и дистрибуции продукта. Кроме того, в приобретении вакцины заинтересован Израиль, а президент Филиппин заявил, что готов вакцинироваться российским препаратом.

Анастасия Теслина

pharmvestnik