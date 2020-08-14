Боснийские сербы заинтересованы в российской вакцине против коронавируса

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 12 августа заявил, что вокруг вакцины против коронавируса идет глобальная гонка, и Республика Сербская сделает все возможное, чтобы как можно скорее закупить проверенную и протестированную вакцину.

«Я верю в эту (вакцину)», — заявил Додик репортерам после встречи с послом России Петром Иванцовым.

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович сказал: «Важно, чтобы … мы стояли в очереди за вакциной, как только она появляется на рынке.»

Тем не менее, директор Института здравоохранения Бранислав Желькович не торопится с быстрым решением о принятии российской вакцины и подчеркивает, что ее предстоит проанализировать более подробно.

«Поскольку вакцины являются медицинскими препаратами высокого риска, необходимо оценить, соответствует ли она всем стандартам, требуемым в нашей стране», — уточнил Желькович репортерам, отметив, что в настоящее время пока недостаточно информации, чтобы делать какие-либо выводы.

По словам известного молекулярного биолога Ивана Джикича — заявление президента России Владимира Путина о создании вакцины против коронавируса, звучит как политическая интрига, что это – плод стремления России первой найти вакцину, и тем самым представляет потенциальную опасность. Одновременно, ученый добавил, что сам он работает не над поиском вакцины, а над лекарством от коронавируса.

Балканский корреспондент «Коммерсанта» Геннадий Сысоев считает заявление Владимира Путина для России политически важным, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COPVID-19 и первой начала ее массовое производство.

gmpnews