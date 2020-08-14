Министр здравоохранения Ингушетии ушла в отставку

В правительстве Республики Ингушетия сообщили, что Зарема Льянова покинула пост министра здравоохранения региона. Ведомством она руководила всего год. В правительстве Республики Ингушетия сообщили, что Зарема Льянова покинула пост министра здравоохранения региона. Ведомством она руководила всего год.

«Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об освобождении министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой от занимаемой должности», – рассказали изданию «Интерфакс-Юг» в региональном правительстве.

Льянова была назначена министром здравоохранения Ингушетии в июне 2019 года, решение уйти приняла самостоятельно, отметили в правительстве.

Зарема Льянова в 1985 году окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт, прошла интернатуру по хирургии. Работала медсестрой отделения хирургии сосудов Республиканской клинической больницы (РКБ), а в 1986 году стала хирургом Козельской райбольницы Калужской области. С 1999 года она работала рентгенологом в РКБ, в 2001 году стала заведующей отделением лучевой диагностики, проработав на этой позиции до 2014 года. Затем была назначена заместителем министра здравоохранения Ингушетии и пробыла на этом посту четыре года.

В конце июля 2020 года сменился министр здравоохранения Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил на данной позиции главного врача Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга Андрея Карлова. Бывший глава ведомства Андрей Цветков, по словам главы области, займется «созданием единой цифровой системы здравоохранения» региона.