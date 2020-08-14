Вьетнам объявил о своих планах закупки российской вакцины Sputnik V

Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на приобретение российской вакцины от COVID-19, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны. В настоящее время, после нескольких месяцев отсутствия случаев заболевания, Вьетнам борется с новой вспышкой коронавируса.

«Тем временем, Вьетнам по-прежнему будет продолжать разработку собственной вакцины против коронавируса», — заявила государственная телекомпания Vietnam Television (VTV) со ссылкой на Министерство здравоохранения Вьетнама.

Министерство не предоставляет информацию, сколько доз российской вакцины заказано и когда ожидается их получение. В прошлом месяце Министерство здравоохранения Вьетнама заявило, что вакцина от COVID-19 собственного производства, будет доступна к концу 2021 года.

«Мы внедряем антивирусные меры в бедной стране, поэтому, каждый должен быть начеку и знать, как защитить себя от вируса», — комментирует новую вспышку COVID-19 глава вьетнамской оперативной группы по коронавирусу Ву Дук Дам (Vu Duc Dam).

Российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, получила 11 августа свидетельство о регистрации Минздрава РФ.

gmpnews