Гинцбург: массовую вакцинацию планируют начать с декабря-января

«Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что в августе начинается вакцинация представителей групп риска, в стране пока выпущено ограниченное количество препарата. Сейчас на вакцину получен патент, и еще по крайней мере в 150 странах идет процесс международного патентования этого препарата. «Более массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что в августе начинается вакцинация представителей групп риска, в стране пока выпущено ограниченное количество препарата. Сейчас на вакцину получен патент, и еще по крайней мере в 150 странах идет процесс международного патентования этого препарата.

По словам Гинцбурга, планируется производство порядка 5 млн доз вакцин в месяц к концу 2020 года, что позволит в течение 2021 обеспечить вакциной всю страну. Препарат на первом этапе планируется выпускать на мощностях НИЦ и на «Биннофарме» (входит в фармхолдинг Alium АФК «Система»).

О стоимости вакцины директор НИЦ не стал распространяться, заявив: «Сейчас бессмысленно говорить о стоимости, только раздражать конкурентов или тех, кто может профессионально оценить».

Среди стран, проявивших интерес к покупке вакцины, – ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Мексика и Индия. Производственные мощности с учетом партнерских зарубежных проектов смогут обеспечить выпуск 500 млн доз вакцины в год в пяти странах.

Критику со стороны западных коллег и АОКИ Гинцбург называет естественной реакцией «бигфармы» на появление нового российского продукта, «о котором они и не предполагали».

«Причина понятна – возможная потеря многих миллиардов долларов, падение капитализации и так далее. Не совсем понятно только, почему ради больших денег гуманистические принципы уходят на второй-третий план», – сказал Гинцбург.

Директор НИЦ также прокомментировал открытое письмо АОКИ отложить регистрацию препарата: «Эта организация состоит фактически только из представителей большой фармы, среди которых есть несколько разработчиков вакцин от COVID-19 – наших конкурентов. Я с ними сталкиваюсь уже второй раз. Те же письма я видел как под копирку, когда мы выпустили зарегистрированную вакцину от Эболы».

Результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса будут поданы в научные издания 17 августа. Сейчас есть предложения на публикацию от ряда международных журналов (в том числе и американских). В России публикация результатов КИ всегда происходит после получения регистрации препарата, чтобы не было влияния на мнение экспертов, предлагающих Минздраву зарегистрировать или отказать в регистрации, сообщил Гинцбург.

В России 11 августа зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции под названием Гам-Ковид-Вак ( ТН Спутник V). Она сделана за пять месяцев, КИ I-II фазы вакцины начались 17 июня, они проводились на 76 добровольцах. Третья фаза КИ еще не началась, ее планируется проводить в нескольких странах.

Гам-Ковид-Вак – векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19. Она предполагает двукратную схему введения. По данным Минздрава, иммунитет при применении вакцины будет сохраняться до двух лет.