Депутаты предложили разрешить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами

В осеннюю сессию депутаты Госдумы намерены подвести первые итоги работы закона о дистанционной торговле лекарственными препаратами и обсудить возможность включения в него рецептурных препаратов на постоянной основе. Также предлагается допустить индивидуальных предпринимателей и дистрибьюторов к онлайн-продаже медикаментов.

Снять ограничения о наличии, как минимум, 10 розничных точек продаж в аптечной сети для осуществления дистанционной торговли лекарственных средств предлагают члены партии «Единая Россия». Также они считают необходимым вернуться к теме расширения действия закона об онлайн-продаже лекарств, включив в него рецептурные препараты. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев во время онлайн-совещания на тему доступности и качества лекарств, которое 18 августа провела партия.

«Мы предлагаем проанализировать имеющийся опыт и подумать над дальнейшим развитием этой сферы, – согласился секретарь генсовета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. – Например, можно обсудить возможное смягчение критериев и требований к организациям, которые вправе заниматься дистанционной торговлей, разрешить дистрибьюторам осуществлять этот вид торговли».

Расширение количества участников рынка, имеющих доступ к дистанционной торговле медикаментами, поддерживает и ФАС, рассказал заместитель руководителя органа Тимофей Нижегородцев.

Тем временем Турчак предложил региональным отделениям партии совместно с территориальными органами ФАС осуществить мониторинг дистанционной торговли лекарствами для более предметного разговора в конце года.

Екатерина Погонцева

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