«Петровакс» проведет в России КИ вакцины китайской CanSino от COVID-19

Китайская CanSino Biologics нашла российского партнера для проведения III фазы клинических исследований вакцины Ad5-nCoV от коронавирусной инфекции. Им стал «Петровакс», входящий в группу «Интеррос». К испытаниям привлечены восемь организаций, планируется участие 625 добровольцев. Китайская CanSino Biologics нашла российского партнера для проведения III фазы клинических исследований вакцины Ad5-nCoV от коронавирусной инфекции. Им стал «Петровакс», входящий в группу «Интеррос». К испытаниям привлечены восемь организаций, планируется участие 625 добровольцев.

Китайская CanSino Biologics с июля вела переговоры с несколькими странами о проведении III фазы испытаний вакцины Ad5-nCoV, в том числе с Россией, Бразилией, Чили и Саудовской Аравией. В Саудовской Аравии исследование будет более масштабным: оно рассчитано на участие 5 тысяч человек.

Компания первая из китайских разработчиков вакцины от COVID-19 перешла к испытаниям на людях в марте 2020 года, но с тех пор процесс движется медленнее, чем у конкурентов. Во II фазе, результаты которой были опубликованы в июле в The Lancet, приняли участие 508 добровольцев. Препарат вызвал иммунный ответ у большинства испытуемых после первой вакцинации.

CanSino строит в КНР завод, который будет способен к 2021 году производить 100–200 млн доз вакцины ежегодно.

«Петровакс» первым в России начал испытания препарата от COVID-19. Речь идет об иммуномодуляторе Полиоксидоний, который исследуется на эффективность у пациентов с коронавирусной инфекцией на 454 добровольцах.

CanSino Biologics – китайская фармацевтическая компания, основанная в 2009 году. Занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин как для Китая, так и на внешний рынок. На сегодняшний день компания разработала 16 вакцин от 13 заболеваний, в том числе вакцину против вируса Эбола, одобренную в 2017 году, а также проходящую КИ вакцину против коронавируса. Чистый убыток компании за 2019 год составил 156,8 млн китайских юаней (1,6 млрд рублей).