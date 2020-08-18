Вьетнам планирует закупить 50-150 млн доз российской вакцины от НИЦ Гамалеи

Министерство здравоохранения Вьетнама подало заявку на закупку 50-150 млн доз российской вакцины от НИЦ Гамалеи против COVID-19. Частично поставка будет получена «на безвозмездной основе» от российской стороны, сколько Вьетнам потратит но другую часть, не раскрывается.

Минздрав Вьетнама не сообщил, когда рассчитывает получить вакцину и сколько она будет стоить.

«Вьетнам продолжает разрабатывать собственную вакцину от коронавирусной инфекции», – заявила государственная телерадиовещательная компания Vietnam Television (VTV) со ссылкой на министерство. В прошлом месяце ведомство сообщило, что Вьетнам получит отечественную вакцину к концу 2021 года.

Российская вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирована 11 августа под ТН Спутник V. Это первая в мире вакцина, зарегистрированная от COVID-19. Первые партии должны быть выпущены к концу августа, первыми будут привиты медработники и учителя.

В интервью 14 августа директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на вакцину получен патент, и еще по крайней мере в 150 странах идет процесс международного патентования этого препарата. Среди стран, проявивших интерес к покупке вакцины, – ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Мексика и Индия. Производственные мощности с учетом партнерских зарубежных проектов смогут обеспечить выпуск 500 млн доз вакцины в год в пяти странах.

О стоимости вакцины директор НИЦ не стал распространяться, заявив: «Сейчас бессмысленно говорить о стоимости, только раздражать конкурентов или тех, кто может профессионально оценить».

Гам-Ковид-Вак – векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19. Она предполагает двукратную схему введения. По данным Минздрава, иммунитет при применении вакцины будет сохраняться до двух лет.

Во Вьетнаме выявлено 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер один человек.