Крупные фармдистрибьюторы заметно сократили количество точек доставки

Центральной темой первого полугодия, конечно, стала эпидемия COVID-19, для дистрибьюторов это было время авральной работы, серьёзного изменения бизнес процессов и формата работы с розницей. Крупные компании давно начали процесс ужесточения взаимоотношений с ритейлом, но эпидемия эту тенденцию реанимировала, и сделала едва ли не ключевым вопросом отношений с партнёрами. Результатом стало заметное сокращение количества точек доставки у большинства топовых дистрибьюторов. Доля лидеров рейтинга тоже сокращалась, но здесь первоочередное значение играл фактор неравномерного развития рынка, госсегмент рос в несколько раз быстрее розницы, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Второе безусловное достижение первой половины 2020 года – формальное разрешение онлайн продажи безрецептурных ЛП. Дистрибьюторских компаний эта тема касается самым непосредственным образом. Развитие он-лайна технологически неотрывно связано с оптовыми компетенциями, да и исторически большинство представителей других отраслей, скажем в сфере FMCG-ритейла, развивали он-лайн не столько в качестве дополнения основного сервиса для потребителя, сколько как способ дополнительной загрузки своих логистических возможностей. Это уже по итогу эпидемии онлайн канал совершил скачок в развитии и стал едва ли не обязательным розничным сервисом. На фармрынке наиболее крупные онлайн проекты развивались примерно по тем же принципам, с небольшими отраслевыми поправками, которые были продиктованы регуляторными особенностями. Разрешение онлайн продаж в этом отношении добавило возможностей для развития, на базе дистрибьюторских сервисов по бронированию началось формирование компетенций маркетплейсов, что для исторически консервативной отрасли явление, в общем-то, знаковое.

Наконец стартовала маркировка ЛП, пусть с некоторыми условностями и допущениями, но всё-таки стартовала. Да, для розницы это большая головная боль и в ряде случаев необходимость серьёзно пересматривать эффективность внутренних бизнес процессов, но, наверное, не будет преувеличением сказать, что дистрибьюторы формальный старт системы маркировки восприняли ещё и в качестве инструмента конкурентной борьбы. Возможность поставить немаркированный товар стала для некоторых представителей фармритейла весьма важным фактором выбора поставщика, едва ли не сопоставимым с условиями по отсрочкам платежей.

Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 12 кв. 2020 г.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, % 1-2 кв. 2020 1-2 кв. 2019 1 Пульс Химки 13,6 15,5 2 Протек* Москва 12,7 15,2 3 Катрен Новосибирск 11,1 14,2 4 Р-Фарм Москва 5,5 4,4 5 Фармкомплект Н. Новгород 5,3 5,1 6 ФК Гранд Капитал Москва 4,6 4,5 7 БСС С.-Петербург 3,1 3,7 8 Биотэк Москва 2,8 3,0 9 Джи Ди Пи Москва 2,2 2,9 10 ПрофитМед Москва 2,0 2,2 11 Ирвин 2 Москва 1,9 1,3 12 Авеста Фармацевтика Москва 1,8 2,1 13 Агроресурсы Кольцово 1,6 1,5 14 Фармстор Москва 1,4 1,4 15 АСФАДИС Москва 1,3 1,9 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

gmpnews