Крупные фармдистрибьюторы заметно сократили количество точек доставки

Центральной темой первого полугодия, конечно, стала эпидемия COVID-19, для дистрибьюторов это было время авральной работы, серьёзного изменения бизнес процессов и формата работы с розницей. Крупные компании давно начали процесс ужесточения взаимоотношений с ритейлом, но эпидемия эту тенденцию реанимировала, и сделала едва ли не ключевым вопросом отношений с партнёрами. Результатом стало заметное сокращение количества точек доставки у большинства топовых дистрибьюторов. Доля лидеров рейтинга тоже сокращалась, но здесь первоочередное значение играл фактор неравномерного развития рынка, госсегмент рос в несколько раз быстрее розницы, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.
Второе безусловное достижение первой половины 2020 года – формальное разрешение онлайн продажи безрецептурных ЛП. Дистрибьюторских компаний эта тема касается самым непосредственным образом. Развитие он-лайна технологически неотрывно связано с оптовыми компетенциями, да и исторически большинство представителей других отраслей, скажем в сфере FMCG-ритейла, развивали он-лайн не столько в качестве дополнения основного сервиса для потребителя, сколько как способ дополнительной загрузки своих логистических возможностей. Это уже по итогу эпидемии онлайн канал совершил скачок в развитии и стал едва ли не обязательным розничным сервисом. На фармрынке наиболее крупные онлайн проекты развивались примерно по тем же принципам, с небольшими отраслевыми поправками, которые были продиктованы регуляторными особенностями. Разрешение онлайн продаж в этом отношении добавило возможностей для развития, на базе дистрибьюторских сервисов по бронированию началось формирование компетенций маркетплейсов, что для исторически консервативной отрасли явление, в общем-то, знаковое.
Наконец стартовала маркировка ЛП, пусть с некоторыми условностями и допущениями, но всё-таки стартовала. Да, для розницы это большая головная боль и в ряде случаев необходимость серьёзно пересматривать эффективность внутренних бизнес процессов, но, наверное, не будет преувеличением сказать, что дистрибьюторы формальный старт системы маркировки восприняли ещё и в качестве инструмента конкурентной борьбы. Возможность поставить немаркированный товар стала для некоторых представителей фармритейла весьма важным фактором выбора поставщика, едва ли не сопоставимым с условиями по отсрочкам платежей.
Топ-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 12 кв. 2020 г.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
|1-2 кв. 2020
|1-2 кв. 2019
|1
|Пульс
|Химки
|13,6
|15,5
|2
|Протек*
|Москва
|12,7
|15,2
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,1
|14,2
|4
|Р-Фарм
|Москва
|5,5
|4,4
|5
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|5,3
|5,1
|6
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|4,6
|4,5
|7
|БСС
|С.-Петербург
|3,1
|3,7
|8
|Биотэк
|Москва
|2,8
|3,0
|9
|Джи Ди Пи
|Москва
|2,2
|2,9
|10
|ПрофитМед
|Москва
|2,0
|2,2
|11
|Ирвин 2
|Москва
|1,9
|1,3
|12
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,8
|2,1
|13
|Агроресурсы
|Кольцово
|1,6
|1,5
|14
|Фармстор
|Москва
|1,4
|1,4
|15
|АСФАДИС
|Москва
|1,3
|1,9
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов