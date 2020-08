Мексике необходимо 200 млн доз вакцины против коронавируса

По словам высокопоставленного государственного чиновника, Мексике понадобится до 200 млн доз антикоронавирусной вакцины, а вакцинация её 120-миллионного населения может начаться уже в апреле 2021 года, это в том в случае, если клинические испытания и утверждение регуляторов для препарата фармацевтической компании AstraZeneca пойдут по плану.

В сотрудничестве с правительствами Мексики и Аргентины AstraZeneca изначально планирует произвести 150 млн доз вакцины в начале 2021 года и в конечном итоге сделать, как минимум, 400 млн доз для распространения по всей Латинской Америке, передает агентство Reuters.

Правительство Мексики также заявило, что оно рассматривает и другие варианты быстрой вакцинации своего населения, которое является вторым по численности в Латинской Америке.

AstraZeneca сможет производить от 30 до 35 млн доз вакцины в месяц, об этом заявила 14 августа Марта Дельгадо (Martha Delgado), заместитель министра иностранных дел Мексики.

«Если нам понадобится 200 миллионов, мы будем проводить вакцинацию в течение длительного времени», — добавила Дельгадо.

Последняя стадия испытаний (III фаза), как ожидается, завершится к ноябрю или декабрю, после чего AstraZeneca обратится за разрешением к правительству, если будет подтверждено, что вакцина безопасна и эффективна. Если все пройдет гладко, то, по оценкам Дельгадо, первые вакцины в Мексике могут быть выведены на рынок в апреле 2021 года.

В настоящее время Мексика занимает третье место в мире по числу погибших от COVID-19, уступая по этому показателю только США и Бразилии.

Чтобы обеспечить всем мексиканцам доступ к вакцине, правительство ведет переговоры и с другими фармацевтическими компаниями, находящимися на разных этапах разработки вакцины.

ПРОИЗВОДСТВА ASTRAZENECA БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ МЕКСИКИ. НАМ НУЖНО ДОПОЛНИТЬ ЭТО ЕЩЕ ПАРОЙ ВАКЦИН», — СКАЗАЛА ДЕЛЬГАДО.

Правительство Мексики уже заключило меморандумы о взаимопонимании с французским фармацевтическим предприятием Sanofi, подразделением Johnson & Johnson — компанией Janssen, а также китайскими компаниями CanSino Biologics Inc. и Walvax Biotechnology Co Ltd.

CanSino и Walvax заинтересованы в производстве вакцины непосредственно в Мексике для поставки препарата на рынок Латинской Америки.

По словам Дельгадо, органы здравоохранения Мексики оценивают клинические испытания фазы I и II этих четырех компаний и в ближайшие недели определят возможность проведения исследований фазы III в Мексике.

Чтобы сэкономить время, мексиканский регулятор COFEPRIS приступит к анализу завершенных исследований AstraZeneca и ускорит процесс утверждения, если фаза III будет успешной.

«Это стратегия страны, направленная на то, чтобы разнообразить наши возможности получения доступа к вакцине в кратчайшие сроки… и, очевидно, по доступной для страны цене», — сказала Дельгадо.

gmpnews