«НоваМедика» фокусируется на развитии коммерческого направления

Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» сообщает об изменении стратегии развития. Новая стратегия, утвержденная Советом директоров НоваМедики, будет сфокусирована на укреплении коммерческого направления, разработке новых лекарственных препаратов и развитии собственного R&D-центра «Нова Медика Иннотех». Проект в госпитальном направлении с производством в Калужской области решено приостановить.

«ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА СИТУАЦИИ МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРИОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В ГОСПИТАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРИЧИНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА И СНИЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПЕРИОД КРИЗИСА», – СООБЩИЛИ В КОМПАНИИ.

«Мы делаем ставку на усилении деятельности по направлениям, в которых НоваМедика уже добилась немалых успехов, – подчеркнула Елена Литвинова, генеральный директор НоваМедики. — Благодаря продуманной R&D стратегии и высоким компетенциям команды, в пайплайне НоваМедики сегодня – 17 разработок лекарственных препаратов на разных стадиях развития для лечения неврологических заболеваний и патологии желудочно-кишечного тракта. 8 из них уже находятся на стадии клинических исследований, а на два продукта в 2021 году планируется получить регистрационные удостоверения. Более 40 исследовательских проектов одновременно ведет команда R&D-центра «НоваМедика Иннотех». Помимо исследований в рамках R&D-программы НоваМедики, Иннотех оказывает комплексные контрактные услуги: от разработки лекарственных препаратов и их производства в соответствии с требованиями ЕврАзЭС и GMP – до вывода таких продуктов на рынок. Среди партнеров Иннотеха уже более 50 российских и западных фармкомпаний. Помимо этого, мы сконцентрируемся на усилении коммерческого направления, в том числе на развитии портфеля за счет партнерских продуктов и на подготовке лончей продуктов собственной разработки».

gmpnews