Препарат «Биохимика» показал высокую эффективность при лечении COVID-19

Предприятие готово полностью обеспечить спрос на отечественных и мировых рынках.

— Мы показываем прирост в 25%, — сообщил председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый на встрече с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым 13 августа, — COVID-19 создал неприятную ситуацию с точки зрения розничного ассортимента, но показал сумасшедший рост в госпитальном сегменте. В стандарты лечения коронавирусной инфекции входят антибиотики, а здесь «Биохимик» — один из лидеров. Поэтому суммарно, несмотря на экономические трудности, наше предприятие показывает запланированный рост.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НА ЗАВОДЕ БЫЛА ЭКСТРЕННО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПРИОРИТЕТОМ СТАЛО РАЗВИТИЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ПРОГРАММЫ И КАК ЧАСТЬ ЕЕ — ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА «АРЕПЛИВИР»

Петр Белый отметил, что компания «Промомед» провела широкомасштабные клинические исследования своего препарата в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей, а также Республики Мордовия.

По словам председателя Совета директоров ГК «Промомед», «препарат продемонстрировал высокую эффективность – более 90%, в течение первых 24 часов 70% больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80% пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу. Большинство пациентов говорит о переломе течения заболевания в первые сутки. Позитивные отзывы также приходят от медицинских специалистов, они называют «Арепливир» «препаратом жизни». В частности, по словам Петра Александровича, в компанию звонил министр здравоохранения Челябинской области, который выразил признательность за столь эффективный препарат.»

«Местные врачи очень довольны «Арепливиром» и хотят связаться с нашими разработчиками для написания научных статей. Лекарство поставляется в стационары разных регионов страны. Конечно, это исторический рекорд — с нуля, в течение нескольких месяцев, появился препарат, который решает вопрос лечения от коронавируса», — сообщил Петр Белый.

В настоящее время в компании работают над получением постоянного регистрационного удостоверения на «Арепливир». Для этого подготовлены все необходимые документы. Что касается объемов производства, то Петр Белый подчеркнул готовность предприятия полностью обеспечить спрос на отечественных и мировых рынках.

gmpnews