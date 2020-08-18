Почта России может стать единым логистическим оператором на рынке госзакупок лекарств

Более 25% стоимости госконтрактов на поставку лекарственных средств уходит на дистрибуционные расходы. Чтобы дать возможность зарабатывать производителям, а не посредникам, предлагается разделить госзакупки: отдельно определять поставщика медикаментов и отдельно – того, кто их будет доставлять. Статусом единого поставщика могут наделить Почту России. Об этом было объявлено во время онлайн-совещания на тему доступности и качества лекарств, которое 18 августа провела партия «Единая Россия».

Соответствующий эксперимент по разделению закупок логистической услуги и непосредственно препаратов стартует в Ставропольском крае. Есть договоренность с губернаторами еще пяти регионов о расширении границ пилота, рассказал генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов. По его словам, хотя в поручении президента страны Владимира Путина предлагается рассмотреть возможность наделения Почты России статусом единого логистического оператора, компания за него «не цепляется» и готова конкурировать.

«Нас интересует статус не столько единого, сколько гарантирующего поставщика, – заявил Акимов. – Чтобы все производители, которые хотят выйти на аукцион, не боялись того, что их снимут с торгов потому, что они не обратились к посреднику, то есть к дистрибьютору. Ведь сейчас 80% доставок обеспечивают дистрибьюторы и только 20% – производители».

«Единая Россия» готова поддержать инициативу, заявил секретарь Генсовета партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Это дало бы существенную экономию бюджетных средств, продолжил Акимов. И это не единственная возможность работы на фармрынке, которую рассматривает компания.

«У нас уже есть более десяти аптечных точек, и в сентябре мы выйдем на федеральный рынок, – анонсировал руководитель Почты России. – У нас более 500 передвижных почтовых пунктов, мы в них обеспечим термолабильность, холодовую цепочку и, соответственно, сможем решить и эту задачу после принятия соответствующего закона».

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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