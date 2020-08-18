CureVac привлекла 213 млн долларов при первичном размещении акций

Немецкая компания CureVac – разработчик вакцины против коронавирусной инфекции – привлекла 213 млн долл. в результате первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это первое ее участие на фондовом рынке. Мажоритарный акционер компании Дитмар Хопп сохранит за собой менее 50% акций после регистрации на бирже.

Компания продала 13,33 млн акций по цене 16 долл. за бумагу. Рыночная капитализация компании благодаря первичному размещению акций (IPO) составляет около 2,8 млрд долл., пишет Reuters.

Правительство Германии признает стратегическую важность CureVac для национальных интересов страны. В середине марта Правительство США предприняло попытку перекупить компанию. Президент США предложил финансирование разработок в случае, если компания переведет бизнес в США, после чего в июне немецкие власти приобрели 23% акций компании за 343 млн долл. в качестве контрмеры.

Месяцем позже доли в CureVac приобрели GlaxoSmithKline и Суверенный фонд Катара. В августе компания, которую поддерживает основатель Microsoft Corp Билл Гейтс, получила грант в размере 85 млн долл. от Европейского инвестиционного банка.

Кроме вакцины от коронавируса CureVac разрабатывает лекарственные препараты для лечения онкозаболеваний, бешенства и других болезней.

Илья Дугин

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