Sanofi приобрела Principia Biopharma за 3,7 млрд долл.

Sanofi подписала соглашение о приобретении всех циркулирующих акций американской Principia Biopharma по цене 100 долл. за акцию. Общая сумма сделки, которая позволит Sanofi пополнить портфель препаратов для лечения аутоиммунных и аллергических заболеваний, составляет 3,7 млрд долл. Сделку, одобренную советами директоров обеих компаний, планируется завершить в IV квартале 2020 года.

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о приобретении американской Principia Biopharma за 3,7 млрд долл. (100 долл. за акцию). Сделка, которую планируется закрыть в IV квартале 2020 года, уже одобрена советами директоров Sanofi и Principia Biopharma, пишет FirstWord Pharma.

В рамках сделки Sanofi также получит права на пероральный ингибитор ТБК rilzabrutinib, который проходит III фазу клинических исследований для лечения средней и тяжелой форм пемфигуса (пузырчатки).

В 2017 году Sanofi получила права на экспериментальный пероральный ингибитор тирозинкиназы Брутона (ТБК) SAR442168, предназначенный для лечения рассеянного склероза. Сумма соглашения составила более 800 млн долл. По его условиям Sanofi заплатила компании Principia 40 млн долл. в качестве предоплаты, и, кроме того, американская компания также имеет право на получение выплат по итогам выполнения этапов работ в сумме до 765 млн долл. и роялти с продаж.

Как писал ранее «ФВ», Sanofi планирует инвестировать средства в американские компании.

Илья Дугин

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