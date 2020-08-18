«Вектор» начал второй этап исследования вакцины против коронавируса

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Все принимающие в них участие добровольцы чувствуют себя хорошо.

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Все принимающие в них участие добровольцы чувствуют себя хорошо, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», – сказала Попова.

По ее словам, Россия, как и любая другая страна, должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор, в ведении которого находится «Вектор», сообщал, что на втором этапе клинических исследований вакцину получат 86 добровольцев.

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