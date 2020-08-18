CanSino получила первый в Китае патент на вакцину против COVID-19

Китай выдал первый патент на вакцину против нового коронавируса, следует из данных патентного ведомства страны. Разработчик приступил к международному исследованию третьей фазы, которое будет проходить в том числе в России.

Китайская компания CanSino Biologics Inc получила патент на кандидатную вакцину Ad5-nCOV, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР.

По информации китайской газеты People’s Daily, это первый патент на вакцину против COVID-19, выданный в стране. Издание ссылается на официальные документы Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), согласно которым патент был выдан 11 августа.

Вакцина Ad5-nCov уже прошла две фазы клинических исследований. 15 августа «ФВ» писал о том, что компания «Петровакс» запустила в России международное испытание третьей фазы. Известно, что в проведение третьей фазы также планирует включиться Саудовская Аравия, с Бразилией и Чили ведутся переговоры по этому вопросу.

В июне Центральный военный совет КНР одобрил применение Ad5-nCov у военнослужащих. Также две вакцины от Sinopharm одобрены для иммунизации сотрудников китайских госкомпаний, выезжающих за рубеж.

Анастасия Теслина

pharmvestnik