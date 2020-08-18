«Фармасинтез-ритейл» присоединился к PharmaSpace

Российская компания «Фармасинтез-Ритейл», входящая в состав ГК «Фармасинтез», и маркетплейс прямых контактов и контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями PharmaSpace подписали договор о сотрудничестве.

Специальные предложения на лекарственные препараты, которые производятся на предприятиях компании в Иркутске, Санкт-Петербурге, Тюмени и Уссурийске, будут доступны всем подключенным к PharmaSpace аптечным сетям. Доставкой напрямую в фармрозницу займется ведущий логистический партнер маркетплейса ГК «Сантэнс».

«Мы готовы обеспечить своевременные и полнообъемные поставки всего ассортиментного портфеля лекарственных препаратов «Фармасинтез-Ритейл» в российские аптеки», – подтвердил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

«Наша компания как производитель заинтересована в большей представленности в розничном звене, нам важен индекс дистрибуции в аптеках, – отметил генеральный директор компании «Фармасинтез-Ритейл» Александр Итин. – Мы уверены, что прямые, прозрачные взаимоотношения с аптечными сетями принесут пользу пациентам и будут способствовать улучшению ситуации на фармрынке».

«Мы рады, что такие передовые российские компании, как «Фармасинтез», у которых активно развиваются взаимоотношения с розничным аптечным звеном, активно подключаются к быстрорастущему сообществу прямых контактов и маркетинговых контрактов коммерческого сектора лекарственного обеспечения страны — PharmaSpace. Мне кажется, Александр Итин, легенда российской фармы, быстро распознал потенциал такой формы построения прямых, прозрачных, управляемых и взаимовыгодных деловых отношений между ключевыми действующими лицами индустрии – производителями и ритейлерами», – подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев.

Источник: ГК «Сантэнс»

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