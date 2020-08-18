Препарат «Хумира» остался лидером продаж в США в 2019 году

Аналитики компании AXIOS составили рейтинг самых продаваемых рецептурных лекарственных препаратов в США в 2019 году. На первой строке рейтинга находится препарат «Хумира», занимающий лидирующие позиции уже в течение нескольких лет. Чистый объем продаж десяти самых рейтинговых рецептурных препаратов в США составил 50 млрд долл.
Препараты из ТОП10 США по объему продаж в 2019 году «потеряли» более 23 млрд долл. в результате скидок различным посредникам, в т.ч. страховым компаниям. Тем не менее их общий чистый объем продаж составил 50 млрд долл., пишет AXIOS.
Ингибитор ФНО для лечения ревматоидного артрита, болезни Крона и спондилита «Хумира» в 2019 году удерживал лидерство благодаря продлению срока действия патентов, что способствовало сохранению высокой цены. Объем продаж препарата без учета скидок посредникам составил 21,4 млрд долл. С учетом дисконтов в размере 6,5 млрд долл. этот показатель составил 14,9 млрд долл. Такие данные приводит компания IQVIA.
Аналитики прослеживают логичную тенденцию: чем больше у препарата конкурентов на рынке, тем выше скидки посредникам, и наоборот. Так, у противоопухолевого препарата «Китруда» конкурентов немного, поэтому размер предоставляемых производителем дисконтов на него невелик.
С антикоагулянтами «Ксарелто» и «Эликвис», а также противодиабетическим препаратом «Трулисити» ситуация обратная. Поскольку эти препараты конкурируют с другими в своих терапевтических категориях, скидки превышают 50% от их заявленной цены.
ТОП10 рецептурных препаратов по объему продаж в США в 2019 году
|Рейтинг
|Препарат
|Чистый объем продаж, млрд долл.
|Общий объем продаж, млрд долл.
|1
|Хумира
|14,9
|21,4
|2
|Эликвис
|4,8
|9,9
|3
|Энбрел
|5,1
|8,1
|4
|Стелара
|4,4
|6,6
|5
|Китруда
|6,3
|6,5
|6
|Трулисити
|3,2
|6,5
|7
|Янувия
|1,7
|6,0
|8
|Ксарелто
|2,3
|6,0
|9
|Биктарви
|4,2
|5,1
|10
|Ремикейд
|3,1
|4,7
Илья Дугин
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