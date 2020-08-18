Препарат «Хумира» остался лидером продаж в США в 2019 году

Аналитики компании AXIOS составили рейтинг самых продаваемых рецептурных лекарственных препаратов в США в 2019 году. На первой строке рейтинга находится препарат «Хумира», занимающий лидирующие позиции уже в течение нескольких лет. Чистый объем продаж десяти самых рейтинговых рецептурных препаратов в США составил 50 млрд долл.

Препараты из ТОП10 США по объему продаж в 2019 году «потеряли» более 23 млрд долл. в результате скидок различным посредникам, в т.ч. страховым компаниям. Тем не менее их общий чистый объем продаж составил 50 млрд долл., пишет AXIOS.

Ингибитор ФНО для лечения ревматоидного артрита, болезни Крона и спондилита «Хумира» в 2019 году удерживал лидерство благодаря продлению срока действия патентов, что способствовало сохранению высокой цены. Объем продаж препарата без учета скидок посредникам составил 21,4 млрд долл. С учетом дисконтов в размере 6,5 млрд долл. этот показатель составил 14,9 млрд долл. Такие данные приводит компания IQVIA.

Аналитики прослеживают логичную тенденцию: чем больше у препарата конкурентов на рынке, тем выше скидки посредникам, и наоборот. Так, у противоопухолевого препарата «Китруда» конкурентов немного, поэтому размер предоставляемых производителем дисконтов на него невелик.

С антикоагулянтами «Ксарелто» и «Эликвис», а также противодиабетическим препаратом «Трулисити» ситуация обратная. Поскольку эти препараты конкурируют с другими в своих терапевтических категориях, скидки превышают 50% от их заявленной цены.

ТОП10 рецептурных препаратов по объему продаж в США в 2019 году

Рейтинг Препарат Чистый объем продаж, млрд долл. Общий объем продаж, млрд долл. 1 Хумира 14,9 21,4 2 Эликвис 4,8 9,9 3 Энбрел 5,1 8,1 4 Стелара 4,4 6,6 5 Китруда 6,3 6,5 6 Трулисити 3,2 6,5 7 Янувия 1,7 6,0 8 Ксарелто 2,3 6,0 9 Биктарви 4,2 5,1 10 Ремикейд 3,1 4,7

Илья Дугин

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