ФАС обнаружила картель на рынке сервиса медтехники на 260 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новосибирской области признало ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» виновными в антиконкурентном соглашении на 89 торгах по ремонту и сервисному обслуживанию радиологического оборудования на общую сумму 260 млн рублей. Расследование в отношении поставщиков инициировал Росфинмониторинг, обнаруживший подозрительные денежные переводы между компаниями. Ранее те же поставщики стали фигурантами уголовного дела о взятках за отказ от участия в аукционах по обслуживанию медтехники компаний ГК «Росатом» в Москве. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новосибирской области признало ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» виновными в антиконкурентном соглашении на 89 торгах по ремонту и сервисному обслуживанию радиологического оборудования на общую сумму 260 млн рублей. Расследование в отношении поставщиков инициировал Росфинмониторинг, обнаруживший подозрительные денежные переводы между компаниями. Ранее те же поставщики стали фигурантами уголовного дела о взятках за отказ от участия в аукционах по обслуживанию медтехники компаний ГК «Росатом» в Москве.

Росфинмониторинг в октябре 2019 года обнаружил между поставщиками транзакции, обладающие «признаками транзитного движения денежных средств» и не имеющие экономического смысла. После обращения ведомства в УФАС был проведен анализ работы компаний на госзакупках, который показал, что в 19 случаях снижение начальной максимальной цены контракта составляло от 0,5 до 1%.

Представители компаний отрицали свою вину и указывали на то, что заявки на участие в торгах подавались с разных IP-адресов. Несмотря на это, УФАС признало поставщиков виновными по совокупности доказательств – использования идентичных IP-адресов в системе «банк-клиент», наличие банковских переводов между юрлицами, фактическое расположение участников по одному и тому же адресу, единство кадрового состава и наличие договора о техническом сотрудничестве от июня 2017 года.

Компаниям грозят штрафы в размере до 50% от суммы начальных максимальных цен контрактов. Материалы антимонопольного дела переданы МВД России по Новосибирской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) в отношении топ-менеджеров «Сибмера» и «Радиационной техники».

Компании «Сибмер» и «Радиационная техника» уже являются фигурантами другого дела на рынке сервиса медоборудования. В августе 2019 года Чертановский суд Москвы арестовал экс-финансового директора АО «НИИТФА» (входит в ГК «Росатом») Владимира Щенникова, специалиста Виталия Чарушина и инженера АО «Монтажная фирма «Радий» (подведомственно НИИТФА) Александра Дорошенко по подозрению в получении крупной – около 20 млн рублей – взятки за отказ НИИТФА от участия в сервисных аукционах в пользу компаний «МСМ» и «Сибмер».

В начале августа 2020 года СУ Следственного комитета Москвы направило в ФАС материалы уголовного дела, после чего ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «Сибмер», ООО «Радиационная Техника», АО «НИИТФА», ООО «МСМ» и АО МФ «Радий». Ведомство подозревает поставщиков в поддержании цен на 475 торгах на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского радиологического оборудования. Общая сумма контрактов оценивается в 3 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, новосибирским ООО «Сибмер» единолично владеет Юлия Кошечкина. В 2019 году компания выручила 259,7 млн рублей, чистая прибыль составила 21,4 млн рублей. В Новосибирске зарегистрирован и второй участник картеля – ООО «Радиационная техника», которое на 100% принадлежит Татьяне Борисовой. В 2019 году поставщик выручил 131,6 млн рублей и показал чистую прибыль в 59,7 млн рублей.

«Сибмер» занял 16-е место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП50 поставщиков услуг по ремонту и сервису медоборудования» в 2018 году с показателем 172 млн рублей, «Радиационная техника» – 45-е место с 62 млн рублей.