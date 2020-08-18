ВОЗ призвала страны больше не вводить карантин из-за коронавируса

При следующих волнах нового коронавируса ВОЗ ограничится рекомендациями носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Карантин она теперь считает вредным.

Всемирная организация здравоохранения обратилась ко всем странам мира с призывом больше не вводить карантин из-за коронавируса. Такое заявление сделала главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове. Она считает, что карантин при второй и последующих волнах COVID-19 недопустим, так как его экономические последствия намного превосходят условный выигрыш в плане медицины и здравоохранения.

В будущем ВОЗ сочтет достаточными мерами ношение масок и соблюдение социальной дистанции, пишет портал medvestnik.ru. В начале пандемии COVID-19 организация рекомендовала странам ввести жесткий карантин, чтобы смягчить распространение коронавируса.

Эксперты также считают теперь «поколенческой катастрофой» закрытие детских садов и школ при карантине.

Кроме того, из-за введенных ограничений были упущены больные с раковыми опухолями, инфарктами, инсультами. Карантин мог спровоцировать тяжелые болезни, депрессии, стрессы, а также безработицу и социальные конфликты.

pharmvestnik