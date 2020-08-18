Опиоидный кризис в США обойдется Purdue Pharma в 2,2 трлн долларов ВОЗ призвала страны больше не вводить карантин из-за коронавируса » К моменту регистрации безопасность российской вакцины от коронавируса оценили всего на 20 людях Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «Гам-КОВИД-Вак», разработанной Институтом Гамалеи. Позже вакцина получила громкое название «Спутник V». «ФВ» провел анализ инструкции иммунобиологического препарата, а также записей международного и российского реестра клинических исследований. В частности, выяснилось, что лишь 20 добровольцев из заявленных Минздравом 76 получили два компонента зарегистрированной вакцины. «ФВ» также обратил внимание, что вакцина пока запрещена для применения у людей старше 60 и детей до 18 лет. Цифры не бьются Минздрав в июне выдал разрешения на исследование двух лекарственных форм вакцины института Гамалеи – раствора и лиофилизата. В дальнейшем одобрение получила вакцина в растворе для внутримышечного введения. О планах по регистрации лиофильной формы «Гам-КОВИД-Вак Лио» заявил Александр Гинцбург. Данные об иммуногенности и безопасности вакцины получены на 38 участниках исследования, что следует из инструкции. Однако, как выяснил «ФВ», только 20 добровольцев получали вакцину в режиме прайм-буст, что соответствует рекомендованному режиму введения двух компонентов вакцины. Данные приведены в разделе «Фармакологические свойства» инструкции. Оставшиеся же 18 человек были вакцинированы однократно – им ввели один компонент вакцины из двух. Ранее Минздрав сообщал, что вакцина была протестирована на двух группах, в каждой из которых было по 38 добровольцев. Позже пресс-служба Минздрава подтвердила «ФВ», что имела в виду, что вакцина испытывалась на 76 добровольцах. Таким образом, заявленное количество добровольцев и реальное их число, получивших оба компонента вакцины, отличается почти в четыре раза. «ФВ» попросил пресс-службу Минздрава уточнить, верно ли, что ведомство, комментируя регистрацию вакцины в форме раствора, суммировало общее количество добровольцев для вакцин разных форм выпуска. По данным реестра Минздрава, в исследование одобренной «Гам-КОВИД-Вак» планировалось включить 43 добровольцев. В международном реестре cliicaltrials.gov можно найти синопсис протокола исследования. Размещенные там данные аналогичны данным из раздела «Фармакологические свойства» инструкции: в ходе первого этапа проводилась иммунизация 18 добровольцев одним из компонентов. 20 добровольцев должны получить двукратную иммунизацию в рекомендованном инструкцией режиме. Что показывают исследования III фазы вакцины, которую не успели провести исследователи Первые две фазы служат для оценки безопасности и иммуногенности вакцины, подбора режима введения. На III фазе исследований определяют, предохраняет ли вакцина от заражения вирусом или препятствует развитию тяжелого течения инфекции. «Пилотный проект» Эксперты соглашаются с тем, что дизайн исследования российской вакцины вызывает много вопросов. Так, вице-президент Российского научного общества иммунологов профессор Иван Козлов в беседе с «ФВ» отметил: регистрационное удостоверение новой вакцины действует до 1 января 2021 года, фактически представляет из себя «пилотный проект». «Регистрация идет по ускоренной схеме, в детали дизайна вникать смысла нет, – считает Козлов. – Расчет на то, что дальше произойдет перерегистрация, а к тому моменту в исследовании будет больше участников. Мы впервые видим, как выглядит процедура в экстренном режиме». В связи с этим он не видит криминала в суммировании исследований разных форм выпуска. «Если там одно и то же действующее вещество и отсутствуют вспомогательные компоненты, то многие данные исследования можно объединить», – указывает он. При этом Козлов считает, что сама по себе ускоренная регистрация в данных обстоятельствах сомнительна. «В случае лечения орфанных заболеваний никого не смутит побочный эффект в виде диареи. Пациент умирает, соотношение польза и риск адекватное. Вакцинация же относится к профилактике. Это принципиально иная ситуация. У нас абсолютно здоровый человек, но мы опасаемся, что он может тяжело заболеть. Однако он также может заболеть после введения препарата». Козлов подчеркивает, что дилемма особенно остро стоит с учетом планов по массовой вакцинации, когда пациент «укололся и ушел». «Я вообще не представляю, как проводить массовую вакцинацию против COVID, – признается Козлов. – Мы прививаем здорового человека. Поэтому, когда он приходит на процедуру, мы сначала должны сделать экспресс-тест на COVID, ибо больного прививать мы не можем. Дальше необходимо провести такой же экспресс-тест на антитела, поскольку вакцина иначе инактивируется. После прививки 28 дней отводится для выработки адаптивного иммунного ответа. То есть мы должны будем изолировать человека и фактически на спецмашине отвезти в «красную» зону. Ведь если он выйдет после укола и его кто-то заразит, то существует риск осложнения в виде цитокинового шторма». В свою очередь, принимавший участие в обсуждении новой вакцины от коронавируса заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что поддерживает массовую вакцинацию в принципе, но сам не будет прививаться российской вакциной до окончания третьей фазы испытаний. «В любом случае надо прививать некоторые группы населения. Это, например, больные диабетом, возрастная группа старше 60–65 лет. Сейчас уже ясно, что они подвергаются большому риску. Но сам я, конечно, подожду, пока будут результаты третьей фазы. Думаю, что большинство пропустит этот сезон», – сообщил Покровский на онлайн-конференции «Пандемия COVID-19 – мировой опыт и локальные инициативы» 18 августа. По его словам, китайская вакцина практически готова к третьей фазе испытаний, и по ее результатам будет ясно, какая лучше. А через год-полтора у граждан будет выбор из не менее чем десятка «хороших, перспективных вакцин» только в России. Создатели «Спутника V» настаивают, что российскую вакцину нельзя считать продуктом исследования пяти месяцев. Основа вакцины была создана несколько десятков лет назад и имеет большой срок применения. Об этом заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, рассказал агентству Sputnik. «Неправильно говорить, что нам удалось создать вакцину с нуля за короткие сроки. Начиная с момента разработки технологии аденовирусных векторов* до ее внедрения в практику прошло уже четыре десятка лет. За эти четыре десятка лет была создана технологическая платформа, которая была апробирована на десятках тысяч людей как на основе вектора пятого серотипа, так и на основе 26-го. Всего с 2015 года вакцинами на основе аденовирусных векторов, разработанными в Центре им. Н. Ф. Гамалеи, было провакцинировано более трех тысяч человек. В первую очередь это разработки вакцин против лихорадки Эбола», — рассказал Логунов. *Подробнее про аденовирусные векторы можно прочитать дальше в статье Какие этапы клинических исследований существуют и что они означают Исследование новых лекарств, в том числе вакцин, разделено на два этапа – доклинический и клинический. На этапе доклиники действие препарата проверяют на животных. Его цель – оценить возможную токсичность, безопасность и фармакологическую активность препарата: противоопухолевое действие для противоопухолевых препаратов и т.д. Клинические исследования проводятся на людях и делятся на три фазы. Во время I фазы у препарата оценивают безопасность, переносимость и иммуногенность (только для вакцин), во II фазе оценивают безопасность, проводят подбор доз и режима введения, вводят людям с заболеванием, не добровольцам. Эффективность и безопасность препарата в уже подобранной дозировке оценивают только на III этапе клинических исследований. Вакцина запрещена для применения у пожилых и детей Впрочем, Вадим Покровский и не смог бы привиться российской вакциной от коронавируса. Применение вакцины «Гам-КОВИД-Вак» разрешено у ограниченной популяции людей в возрасте 18–60 лет без хронических заболеваний. В нее не вошли пациенты из групп высокого риска. Например, запрещена вакцинация взрослых старше 60 лет, детей до 18 лет, беременных, женщин на грудном вскармливании, всех лиц с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких, почек, системы кроветворения, сахарного диабета, астмы, иммунодефицита, аутоиммунных заболеваний вакцину следует вводить с осторожностью. Побочные эффекты вакцины Побочные эффекты «Гам-КОВИД-Вак» развивались в 1–2-е сутки введения вакцины. Чаще наблюдались общие и местные реакции легкой или средней степени выраженности, характерные для большинства вакцин. Это непродолжительный гриппоподобный синдром, недомогание, болезненность, гиперемия, отечность в месте инъекции. При введении вакцины также возможно развитие диареи. Среди изменений лабораторных показателей отмечено повышение иммуноглобулина E, что наблюдается при аллергическом воспалении – астме, атопическом дерматите, аллергическом рините. Места проведения вакцинации должны быть оснащены средствами противошоковой терапии, согласно стандарту медицинской помощи при анафилактическом шоке. Как следует из инструкции, из 144 нежелательных явлений к концу наблюдений не завершилось 31. Как работает «Гам-КОВИД-Вак» Одобренная Минздравом «Гам-КОВИД-Вак» в форме раствора вызывает Т-клеточный ответ, выработку специфических и нейтрализующих вирус антител, указано в инструкции. Российская вакцина использует вектор для доставки генетического материала коронавируса в клетки и получения нужного иммунного ответа. Вектор – это вирус, лишенный части генома, необходимого для репликации, или размножения. Поэтому технологию называют «нереплицирующийся вирусный вектор». Модификация генома лишает «носитель» возможности производить себе подобные вирионы при попадании вектора внутрь клетки. В новой вакцине «носителем» являются рекомбинантные аденовирусы, не COVID-19. Технология помогает отойти от использования живого или инактивированного коронавируса. Аденовирусные векторы «Гам-КОВИД-Вак» является двухкомпонентной вакциной. Компоненты отличаются типом выбранного вектора. В состав вводимого первым компонента входит рекомбинантный аденовирус 26-го серотипа. В состав второго компонента, вводимого спустя три недели, – аденовирус 5-го серотипа. «Гам-КОВИД-Вак» в качестве генетического материала доставляет ген белка S, или SPIKE, который коронавирус использует для проникновения внутрь клетки человека. Против S-белка организм вырабатывает нейтрализующие коронавирус антитела. Это помогает имитировать естественную инфекцию при попадании коронавируса внутрь клетки. В этом случае иммунная система направляет Т-лимфоциты атаковать «зараженную» вирусом клетку. Активация Т-клеточного звена иммунитета ведет к образованию Т-клеток памяти, которые хранят информацию об антигенах и в дальнейшем могут дать быстрый ответ при следующем контакте с возбудителем. Важно, какой тип вируса использован в качестве вектора. Несколько десятков аденовирусов вызывают простуду у человека. Иммунная система распознает их в любом случае: в качестве возбудителя инфекции или вектора в составе вакцины. Если встреча с определенным серотипом аденовируса состоялась в прошлом, имунная система «сосредоточится» на его обезвреживании. Вакцина не выполнит свою функцию. В 2007 году остановлено клиническое исследование вакцины против ВИЧ. В качестве вектора в ней использован аденовирус 5-го серотипа. Оказалось, у людей с имеющимся иммунитетом к этому типу аденовируса риск инфицирования ВИЧ не снижался. В разрабатываемых вакцинах в качестве вектора используют разные вирусы. Так, в вакцине Оксфордского университета и AstraZeneca используют аденовирус шимпанзе, который обычно людей не заражает. Компания Johnson & Johnson разработала вакцину на основе аденовируса 26-го серотипа. Аналогичную платформу компания использовала в вакцине для профилактики Эбола, которая является также двухкомпонентной. Первым вводится компонент на основе аденовируса 26-го серотипа Ad26.ZEBOV, вторым – на основе платформы MVA-BN-Filo. В вакцине китайской компании CanSino, исследование которой в России начала «НПО Петровакс Фарм», использован аденовирус 5-го серотипа. Почему в вакцине два компонента В популяции высок процент людей, которые встречались с аденовирусами. В случае аденовируса 5-го серотипа это 45–90% популяции. Такие данные приводят в ранних публикациях ученые из Института Гамалеи. Имеющийся «иммунитет» ограничивает применение этого серотипа в качестве самостоятельного вектора вакцины. Аденовирус 5-го серотипа используют в схемах прайм-буст вакцинации (от англ. prime «затравка» и booster «усиление»), когда вводят два разных компонента вакцины. Этот режим был использован в «Гам-КОВИД-Вак». Первым вводят компонент с аденовирусом 26-го серотипа в качестве вектора. Это «позволяет обойти проблему предшествующего иммунного ответа на аденовирус 5-го серотипа», пишут ученые из Института Гамалеи. Вторым вводят компонент с аденовирусом 5-го серотипа в качестве вектора. Хранение и производство вакцины Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» хранится при низких температурах – минус 18 °С. Вакцину производят на двух площадках – Института Гамалеи, АО «Биннофарм» (входит в группу АФК «Система»). В интервью «Радио 1» директор по развитию компании Андрей Алешкин уточнил: в начале апреля разработчик выпустил валидационные серии, после чего проведен перенос технологии и масштабирование на производственных площадках АО «Биннофарм». Планируется выпуск 1,5 млн доз вакцины в год. Одобрение и гражданский оборот «Гам-КОВИД-Вак» Вакцина получила одобрение по ускоренной процедуре при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Данные получены на ограниченном объеме клинических данных, что указано в инструкции ЛП-006395 на препарат. О каждом факте введения вакцины необходимо информировать Росздравнадзор, данные заносить в реестр ЕГИСЗ. По текущему РУ она будет обращаться до января 2021 года. Фото: Дмитрий Куракин Елена Воронина, Маргарита Грошева, Митя Евстифеев, Полина Звездина, Татьяна Бескаравайная

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