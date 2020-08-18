Опиоидный кризис в США обойдется Purdue Pharma в 2,2 трлн долларов

В рамках процедуры банкротства Purdue Pharma, производителя опиоидного анальгетика OxyContin, власти ряда американских штатов заявили о том, что компания «задолжала» им 2,2 трлн долл. в качестве возмещения ущерба за свою роль в развитии опиоидного кризиса. Помимо этого Минюст США требует от Purdue свыше 18 млрд долл. в качестве штрафов по итогам гражданского и уголовного расследований.

Компания Purdue объявила о банкротстве в 2019 году в рамках удовлетворения требований, связанных с судебными разбирательствами в отношении опиоидного анальгетика OxyContin. Против компании подано в общей сложности более 2,6 тыс. исков. Ее обвиняют в неэтичной маркетинговой практике по этому препарату, что привело к неконтролируемому распространению опиоидного анальгетика. Ряд исков направлены против владельцев Purdue – семьи Сэклер, пишет FirstWord Pharma.

О претензиях к компании заявили власти 49 штатов, Вашингтон (округ Колумбия) и нескольких территорий США. В более крупных штатах, в т.ч. Калифорнии и Нью-Йорке, сумма претензий превысила 192 млрд долл. и 165 млрд долл. соответственно. Оклахома урегулировала претензии к Purdue Pharma в 2019 году. Кроме того, Purdue предстоит урегулирование претензий от Минюста США на сумму более 18 млрд долл. Это потенциальные штрафы по итогам гражданского и уголовного расследований.

В свою очередь, в Purdue заявили, что компания продолжает сотрудничать с истцами с целью урегулирования претензий и завершения процедуры банкротства. Помимо этого в компании отметили, что требование сумм урегулирования, значительно превышающих дозволенные судебным законодательством, является обычной практикой для исков от многочисленных кредиторов.

Несмотря на то, что сумма требований превышает 2 трлн долл., это не означает, что именно она будет выплачена кредиторам. По прогнозу экспертов, в случае ликвидации Purdue рыночная капитализация компании составит лишь немногим более 2 млрд долл.

Илья Дугин

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