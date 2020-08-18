CureVac надеется на ускоренное одобрение своей вакцины против COVID-19

Немецкая биотехнологическая компания CureVac исследует возможности использования технологии создания мРНК-вакцин для лечения ряда заболеваний, включая COVID-19. Руководство компании не исключает применения ускоренной процедуры одобрения своей кандидатной вакцины против коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор компании Франц-Вернер Хаас. По его словам, применение ускоренной процедуры одобрения может быть достигнуто только в результате тесного сотрудничества с регулярными органами, пишет Reuters.

Компания планирует опубликовать результаты клинических исследований осенью текущего года. Руководитель CureVac ожидает, что одобрение может быть получено в первой половине 2021 года.

Как уже писал «ФВ», CureVac осуществила первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекла 213 млн долл.

Помимо вакцины против коронавирусной инфекции в разработке у компании экспериментальные вакцины против целого ряда заболеваний, в т.ч. онкологических и бешенства.

Илья Дугин

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