Росстат: В июле в России произведено лекарств на 32,3 млрд рублей

Производство лекарств и материалов продолжает расти по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. За семь месяцев 2020 года рост составил 16,3%.

Производство лекарств и материалов в июле этого года по сравнению с июлем 2019 года выросло на 7,6% (в июне – на 36,8% по сравнению с июнем 2019 года). Однако по сравнению с июнем этого года производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 14,9%. Об этом сообщается в отчете Росстата, размещенном на сайте ведомства.

Лекарственных препаратов в июле 2020 года изготовлено на 32,3 млрд руб., что на 3,8% больше, чем в июле 2019 года, но на 15,9% меньше, чем в июне этого года. Антибиотиков – 68,3 т, что в 2 раза больше, чем в июне этого года, и в 2,3 раза больше, чем в июле прошлого года. Сывороток и вакцин произведено 1,36 млрд доз, что в 1,8 раза больше, чем в июне этого года, и в 3,3 раза больше, чем в июле прошлого года. Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в июле 278,08 тыс. штук, что 1,78 раза больше, чем в июне этого года, но на 68,2% меньше, чем в июле 2019 года.

Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов составило 4,1 млн упаковок, увеличившись на 8,8% к июню этого года и на 57% к июлю 2019 года, перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, – 20,9 млн упаковок (на 14,8% больше, чем в июне этого года, но на 17,4% меньше, чем в июле 2019 года), провитаминов, витаминов и их производных – 49,7 т (на 2,0% больше, чем в июне этого года, и в 3,1 раза больше, чем в июле 2019 года).

Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого в терапевтических целях для диагностики и реабилитации, вырос по сравнению с июлем 2019 года на 60,5%. Однако по сравнению с июнем этого года производство сократилось на 7,1%. В целом за семь месяцев 2020 года изготовлено такой аппаратуры на 16,3 млрд руб., что на 69,1% больше, чем за январь-июль 2019 года.

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