Депутаты предложили установить нулевую таможенную пошлину на фармсубстанции

«Единая Россия» предложила установить нулевую таможенную пошлину на фармацевтическое сырье. Это должно помочь сдержать рост цен на лекарства в условиях колебания курса валют. Такое предложение внесено в рамках обсуждения пакета антикризисных мер по выводу страны из ситуации, сложившейся из-за пандемии.

Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» предложили установить нулевую таможенную пошлину на фармацевтическое сырье, в первую очередь на субстанции. По словам депутата Андрея Исаева, «это должно быть выгодно нам всем». Об этом он рассказал во время онлайн-совещания на тему доступности и качества лекарств, которое прошло 18 августа.

Первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб предложил обсудить этот вопрос на площадке ЕАЭС. Он также высказался за то, чтобы решать его точечно.

«Где-то пошлина невысокая, 2–3%, и она практически не влияет на конечную стоимость препарата, тогда ее можно оставить, – полагает Цыб. – Там же, где она действительно высока, возможно, ее стоит пересмотреть».

Не получили одобрения и другие инициативы депутатов «Единой России», продолжил Исаев.

По его словам, депутаты предлагали систему льготного кредитования для тех предприятий, которые подпишут обязательство о сдерживании цен на препараты, а также выступали с инициативой разрешить менять одну зарегистрированную субстанцию на другую, более дешевую, с внесением соответствующих изменений задним числом в регистрационные документы в течение 60 дней.

«Но все эти предложения пока не получили поддержки», – подытожил Исаев.

Фото: duma.gov.ru

Екатерина Погонцева

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