STADA объявила о назначении нового руководителя рецептурного бизнеса

Елена Семенова присоединилась к управленческой команде STADA в регионе «Россия и СНГ»

С 18 августа Елена Семенова присоединилась к управленческой команде STADA в регионе «Россия и СНГ» в должности вице-президента по направлению рецептурных препаратов.

До недавнего времени Елена работала в Takeda, где в течение восьми лет она отвечала за продажи и маркетинг рецептурных и безрецептурных препаратов, а также трейд-маркетинг.

Свою профессиональную карьеру в фармацевтической индустрии Елена начинала с медицинского представителя в компании «Фармация и Апджон». Далее в 2002 году присоединилась в качестве продакт-менеджера к компании «Никомед», где занимала различные позиции в маркетинге и продажах.

Елена Семенова окончила медицинский факультет Российского университета Дружбы народов и ординатуру по специальности «Эндокринология» в Российской Академии последипломного образования, имеет степень MBA бизнес-школы Синергия в 2007 г.

gmpnews