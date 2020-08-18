COVID-19: Индийский институт сыворотки ведет переговоры о привлечении $1 млрд

Крупнейший в мире производитель вакцин ведет переговоры с частными инвесторами, включая Blackstone и KKR

Индийский институт сыворотки (Serum Institute of India – SII), на сегодня это крупнейший в мире производитель вакцин, ведет переговоры с частными инвесторами, включая Blackstone и KKR, а также венчурными фондами о привлечении до $1 млрд на разработку вакцины от COVID-19, об этом сообщили два человека, осведомленные о данных переговорах.

Как стало известно изданию The Economic Times, компания, которой владеют Сайрус Пунавалла и его сын Адар Пунавалла, планирует открыть специализированное предприятие для своих кандидатных вакцин. Собранная сумма пойдет на это предприятие, а не на SII. Компания рассчитывает завершить сбор средств к сентябрю.

«Мы ведем переговоры с несколькими инвесторами, но больше никаких комментариев», сказал представитель SII.

Ранее в этом месяце SII получил $150 млн от Фонда Билла и Мелинды Гейтс на разработку и распространение кандидатной вакцины, разрабатываемой компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, а также вакцины от американской биотехнологической фирмы Novavax для стран с низким и средним уровнем дохода. SII планирует выпускать 100 млн доз в месяц и 400 млн доз вакцины Оксфордского университета до конца этого года.

Goldman Sachs, Citi и Avendus будут руководить сбором средств, об этом заявили упомянутые выше люди. SII инвестировал почти $200 млн в вакцину AstraZeneca-Oxford, об этом ранее говорил генеральный директор Института сыворотки Адар Пунавалла (Adar Poonawalla). Компания не получила никакого финансирования и не заключила авансовых соглашений о покупке с индийским правительством, сказал он, добавив, что цель заключалась в том, чтобы сконцентрироваться на получении необходимых разрешений для проведения испытаний и начала производства вакцины.

«На данный момент у нас есть пять кандидатов на вакцину, в том числе два собственных. Мы могли бы изучить возможность партнерства еще с двумя, о чем мы не можем говорить на данном этапе», — сказал глава SII. Одна из вакцин, разрабатываемая Институтом, создается в партнерстве с американской фирмой Codegenix.

Буквально на прошлой неделе вакцина от AstraZeneca-Oxford получила разрешение на начало испытаний 2-й и 3-й фаз в Индии. В соответствии с соглашением Novavax, SII имеет эксклюзивную лицензию на разработку, производство, регистрацию и коммерциализацию вакцины NVX-CoV2373 в Индии. Испытания Novavax в стране еще не начались.

Отмечается, что «гонка» за вакциной от COVID-19 изменила динамику отрасли. Сегодня индийские компании привлекают партнеров в связи с масштабами производства, которые предлагает страна. SII имеет эксклюзивные соглашения с компаниями AstraZeneca и Novavax.

Напомним, что в начале этого года компания продала свои производственные мощности в Чехии американской компании Novavax.

gmpnews