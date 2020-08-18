Глава китайской Sinopharm исключил высокую цену на вакцину от COVID-19

Экспериментальная вакцина может быть готова для массового применения к концу этого года

Потенциальная вакцина против коронавируса, разрабатываемая подразделением Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm), может стоить не более 1000 юаней ($144,27) за две инъекции, об этом 18 августа сообщили СМИ Китая со ссылкой на председателя правления Лю Цзинчжэня (Liu Jingzhen).

Компания Sinopharm («Синофарм») заявила, передает Reuters, что ее экспериментальная вакцина может быть готова для массового применения к концу этого года. Она вступила в последнюю стадию испытаний на людях в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), чтобы собрать доказательства эффективности для получения окончательных разрешений регулирующих органов.

«Она не будет стоить очень дорого. Ожидается, что стоимость одной дозы будет несколько сотен юаней, а за две дозы — менее 1000 юаней», — сказал Лю в интервью газете Guangming Daily.

В настоящее время по всему миру в разработке находятся более 200 кандидатов на вакцину, в том числе более 20 — в клинических испытаниях на людях.

Ранее компания Moderna Inc. сообщила, что меньший объем ее экспериментальной вакцины был оценен в $32-37 за дозу.

В прошлом месяце правительство США заключило сделку по экспериментальной вакцине, разрабатываемой компанией Pfizer и её немецким партнером BioNTech SE, которой должно хватить для вакцинации 50 миллионов населения по цене около $40 на человека.

Лю из Sinopharm не упомянул, покроет ли государственная программа страхования Китая часть расходов на вакцину для потребителей, или же она может быть включена в схему бесплатной вакцинации в стране.

Китайская национальная биотехническая группа (CNBG), подразделение «Синофарм», использует один и тот же метод в двух вакцинах, которые испытываются на людях. Ее заводы в Ухане и Пекине вместе могут производить более двух миллионов доз препарата в год.

Фото с сайта www.scmp.com

gmpnews