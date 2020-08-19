Приволжский федеральный округ второй раз попытается построить завод препаратов плазмы крови

Израильская компания Alishech Ltd намерена построить в Татарстане завод по фракционированию плазмы крови и производству 25 наименований лекарственных средств. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год, а мощность предприятия к 2024 году достигнет 500 тонн в год.

Инвестиционный совет Татарстана под председательством президента республики Рустама Минниханова 19 августа одобрил семь новых проектов, включая строительство завода по производству препаратов плазмы крови. Он будет выпускать в том числе альбумин и иммуноглобулин, сообщает пресс-служба главы региона.

Общий объем инвестиций в проект составит около 9 млрд руб., количество новых рабочих мест – порядка 300.

Первые переговоры Alishech Ltd с правительством Татарстана о сотрудничестве в сфере медицины и фармакологии состоялись в сентябре 2019 года. В качестве площадки для строительства будущего предприятия инвестору предложен участок площадью 5 гектаров в Иннополисе.

Попытка построить похожий завод «Росплазма» в Кировской области не увенчалась успехом. В июне 2020 года московский Следственный комитет завел уголовное дело против неустановленных чиновников Федерального медико-биологического агентства и Росздравнадзора. Их подозревают в халатности, из-за которой объект так и не был завершен и введен в строй. Ущерб от бездействия оценивается в 3,5 млрд руб., сообщали «Известия».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik