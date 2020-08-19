В «ФК Пульс» успешно протестировали приемку маркированных лекарств

Центральный склад «ФК Пульс» с 1 июля в тестовом режиме осуществил приемку большого объема маркированной продукции.

«Тестовая приемка товара уже проведена совместно с крупнейшими зарубежными и отечественными производителями, – сообщила руководитель отдела приемки Наталья Лазутина. – Протестированы масштабные ассортиментные партии производства Bayer, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, Abbott, «Нижфарм» и других компаний. Хорошей проверкой для всех нас стали июльские поставки «Фармстандарта»: арбидол, цитрамон, парацетамол, произведенные в июле, принимаются только с Data Matrix кодами. Процесс приемки маркированной продукции занимает больше времени, но резервы у нас есть, и мы готовы перестроиться».

Заведующая складом Наталья Смирнова подчеркнула, что благодаря оперативному подключению ИТ-специалистов и всей рабочей группы новый и непростой для всех процесс проходит с соблюдением всех необходимых требований.

​Как отметил руководитель проекта Николай Беляев, тестирование приемки маркированной продукции с производителями показало, что процесс на практике оказался далек от теоретических предположений. «Полученный опыт позволил нам выявить слабые места и использовать эту информацию для дальнейшей оптимизации процесса, – заключил он. – Наша рабочая группа расширяется, для решения задач подключаются профессионалы – специалисты в своих областях».

Источник: «ФК Пульс»

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