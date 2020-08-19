Республика Сербская намерена заказать 1 млн доз российской вакцины от Covid-19

Республика Сербская (входит в Боснию и Герцеговину) намерена заказать 1 млн доз российской вакцины «Спутник V» до конца года. Премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство.

Премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство о приобретении 1 млн доз российской вакцины «Спутник V» до конца года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Glas Srpske.

«Мы направили официальный запрос от имени Республики Сербской, что мы заинтересованы получить вакцину, когда она будет сертифицирована. Кроме того, премьер республики Радован Вишкович направил официальный запрос через российское посольство. Премьер сказал, что 1 млн доз для начала нам было бы достаточно», – сказал глава представительства Республики Сербской в России (входит в структуру кабинета министров республики) Душко Перович.

По его словам, вакцина могла бы поступить в республику до конца года.

Комментируя недовольство такими переговорами со стороны боснийской части Боснии и Герцеговины, Перович заявил, что речь идет о недобросовестной экономической конкуренции. «Речь идет о лоббировании людей, которые возмущаются русскими лекарствами, хотя они и на 30% дешевле западных, а по качеству не уступают, а может, даже и лучше. Их негодование – это политика и чей-то экономический интерес», – заявил представитель кабмина.

Фото: sputnikvaccine.com

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