Johnson & Johnson купила компанию Momenta за 6,5 млрд долларов

Johnson & Johnson подписала соглашение о покупке американской компании Momenta за 6,5 млрд долл. В результате сделки компания расширит свой портфель лекарственных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, в т.ч. получит права на экспериментальный препарат nipocalimab для лечения миастении гравис.

Американский конгломерат Johnson & Johnson приобрел компанию Momenta за 6,5 млрд долл. Сделка позволит компании расширить портфель лекарственных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний. В частности, Johnson & Johnson получает права на экспериментальный препарат nipocalimab, который в настоящее время исследуется для лечения миастении гравис – аутоиммунного нервно-мышечного заболевания, характеризующегося быстрой утомляемостью мышц. Помимо этого в компании рассчитывают, что препарат сможет применяться также при других аутоиммунных заболеваниях, а его объем продаж по ряду показаний превысит 1 млрд долл., пишет CNBC.

Сделка между Johnson & Johnson и Momenta последовала через несколько дней после того, как Sanofi приобрела Principia Biopharma за 3,7 млрд долл. также в целях расширения портфеля препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний.

За последние два года Johnson & Johnson принимает меры по развитию своего фармацевтического бизнеса, в частности в области лечения онкозаболеваний. При этом компания продала ряд подразделений по производству медизделий для применения при сахарном диабете.

Johnson & Johnson наряду с другими компаниями разрабатывает вакцину против COVID-19. Компания уже подписала соглашения с правительствами США и Великобритании о ее поставках.

Илья Дугин

pharmvestnik