Roche присоединилась к Regeneron в разработке и производстве коктейля антител против COVID-19

В случае одобрения препарата REGN-COV2 Regeneron обеспечит продажи в США, а Roche – дистрибуцию по всему миру, указывается в сообщении компаний. При этом участие Roche позволит увеличить мощности по производству, как минимум, в три с половиной раза.

Препарат содержит моноклональное антитело, разработанное Regeneron, а также второе антитело, которое было выделено из крови выздоровевших после COVID-19. Компания ожидает первые результаты клинического исследования REGN-COV2 в следующем месяце.

Regeneron и Roche также совместно займутся исследованием третьей фазы, где оценивается потенциал препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Продолжаются два испытания 2–3 фазы, целью которых обозначена проверка эффективности нового средства для лечения COVID-19.

Правительство США вложило почти полмиллиарда долларов в разработку компанией Regeneron данного препарата. В случае успешных испытаний указанное в контракте количество доз должно стать бесплатным для американских пациентов.

Собственный препарат Roche «Актемра» (тоцилизумаб) ранее не показал эффективности при начинающейся и тяжелой пневмонии при COVID-19. Известно, что дальнейшие исследования этого средства продолжатся в том числе в комбинации с ремдесивиром.

Анастасия Теслина

pharmvestnik