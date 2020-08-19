Минюст США обвинил Teva в коррупции для увеличения продаж «Копаксона»

Минюст США направил иск в суд против израильской компании Teva, в котором обвиняет ее в нарушении антикоррупционного законодательства. По версии следствия, компания направила более 300 млн долл. двум благотворительным фондам в целях увеличения продаж «Копаксона». Затем эти средства использовались на софинансирование доплат пациентам, получающим препарат по программе Medicare.

Минюст США требует взыскать с компании Teva возмещение ущерба в тройном размере и оштрафовать ее за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает Reuters.

В иске утверждается, что в период с 2015 по 2017 год Teva перевела более 300 млн долл. благотворительным фондам The Assistance Fund (TAF) и Chronic Disease Fund (CDF), которые впоследствии использовались для того, чтобы покрывать доплаты пациентам, получающим препарат для лечения рассеянного склероза «Копаксон» по программе Medicare. В течение этого же периода компания повысила цену на препарат на 329% – с 17 тыс. долл. до более 73 тыс. долл. на пациента в год.

Кроме того, Минюст утверждает, что Teva направляла пациентов в специализированную аптеку Advanced Care Scripts, которая и осуществляла выплату средств из благотворительных фондов.

Как ранее писал «ФВ», в январе 2020 года Teva согласилась заплатить 54 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в подкупе врачей в США для увеличения продаж «Копаксона» и препарата для лечения болезни Паркинсона «Азилект». Иск против компании был направлен двумя бывшими медпредставителями Teva.

Илья Дугин

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