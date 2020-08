В Грозном планируют построить два фармацевтических завода Минюст США обвинил Teva в коррупции для увеличения продаж «Копаксона» » Takeda продаст безрецептурный бизнес в Японии американскому инвестфонду Руководство Takeda принимает меры по реорганизации бизнеса и снижению суммы долга по сделке по приобретению компании Shire в 2019 году. Компания решила продать непрофильные активы на общую сумму 10 млрд долл. К концу августа планируется продать безрецептурный бизнес в Японии американскому инвестфонду Blackstone за 2,85 млрд долл. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co распродает непрофильные активы в разных странах мира с целью реформирования бизнеса компании и снижения долговой нагрузки, возникшей в результате сделки по приобретению ирландской компании Shire за 59 млрд долл. в 2019 году. Руководство компании приняло решение продать непрофильные активы на сумму 10 млрд долл., пишет The Mainichi. В настоящее время Takeda находится на завершающей стадии переговоров по продаже своего безрецептурного бизнеса Takeda Consumer Healthcare в Японии частному американскому инвестиционному фонду Blackstone Group Inc. Фармкомпания планирует продать подразделение более чем за 300 млрд иен (2,85 млрд долл.) к концу августа. На Takeda Consumer Healthcare приходится всего 3% общего показателя объема продаж компании. Американский инвестфонд активно инвестирует средства в японский фармбизнес. В 2019 году он купил местную фармкомпанию Ayumi Pharmaceutical Corp. Илья Дугин

pharmvestnik