В Грозном планируют построить два фармацевтических завода

Чеченская Республика по-прежнему надеется построить на своей территории фармацевтические предприятия. Минэкономтерразвития региона заключило соглашения о намерениях с ООО «РК ГРУПП» и ООО «А-Фарм». Общий объем инвестиций составит без малого 2 млрд руб.

Два фармацевтических предприятия могут стать резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Грозный». Один из них займется производством противотуберкулезных и противодиабетических препаратов. Сроки реализации проектов не определены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.

«На сегодня соглашения о намерениях реализовать ряд инвестиционных проектов на территории ОЭЗ ППТ подписали такие крупные отечественные компании, как ООО «РК ГРУПП» (завод по производству противотуберкулезных и противодиабетических лекарственных препаратов стоимостью 0,90 млрд руб.) и ООО «А-ФАРМ» (завод полного цикла по производству готовых лекарственных форм стоимостью 1 млрд руб.)», – рассказал министр экономтерразвития региона Галас Таймасханов.

Разговоры о создании в Чечне фармацевтического кластера ведутся уже пять лет. Он должен был стать первым не только в республике, но и на всем Северном Кавказе.

Глава ЧР Рамзан Кадыров в своем Instagram сообщал, что в кластер войдут десять предприятий с общим объемом инвестиций более 16 млрд руб. Якорным инвестором должна была стать белгородская компания ОАО Управляющая компания «Белфарма». Помимо производства лекарственных средств она намеревалась построить фармацевтический склад на 3–3,5 тыс. тонн, научный и медицинский центры. Объекты первой очереди должны были быть запущены к концу 2017 года, однако переговоры затянулись до 2019 года, а в июне этого года компания была признана банкротом.

Екатерина Погонцева

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