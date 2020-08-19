Группа компаний «Биотэк» вошла в ТОП-3 динамично растущих компаний

Группа компаний «Биотэк» вошла в тройку лидеров, показавших наибольшее увеличение продаж, с приростом в 29% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов России по итогам первого полугодия 2020 года предоставила DSM Group.

ГК «Биотэк», имеющая весомую долю продаж в государственном сегменте (больничные закупки и поставки по льготным программам), уже не первый год демонстрирует высокие темпы роста.

Таблица 1. Рейтинг фармдистрибьюторов РФ по итогам I полугодия 2020 года

Источник: DSM Group

По данным DSM Group, в 2019 году ГК «Биотэк» стала самой динамично развивающейся компанией в рейтинге дистрибьюторов российского фармацевтического рынка с ростом в 87%.

Таблица 2. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1—2 кв. 2020 года

«Биотэк» традиционно входит в ТОП-10 фармдистрибьюторов России по версиям различных аналитических агентств. Доля компании в первом полугодии 2020 года составила 2,8% на рынке отгрузок в точки конечной реализации лекарственных препаратов.

Источник: ГК «Биотэк»

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