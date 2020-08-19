Фармкомпания «ВЕРТЕКС» расширяет рынки экспорта

Основной объем отгрузок продукции компании для внешних рынков приходится на Казахстан, Беларусь и Таджикистан.

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» планирует увеличить количество стран для экспорта продукции своего производства. Намеченные новые рынки ближнего зарубежья: Азербайджан, Армения, Узбекистан, Грузия и Украина, а также ДНР и ЛНР.

На данный момент продукция косметических брендов компании за пределами России представлена в Казахстане, Беларуси и Киргизии, оригинальный комбинированный лекарственный препарат для применения в гинекологии – в Монголии, разные виды лекарств — в Таджикистане. В последний они поставляются через экспортеров. Основной объем отгрузок продукции АО «ВЕРТЕКС» для внешних рынков приходится на Казахстан, Беларусь и Таджикистан.

ОСНОВНЫМ РЫНКОМ КОМПАНИИ ОСТАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ, ОДНАКО ПРОДУКЦИЯ «ВЕРТЕКСА» ВОСТРЕБОВАНА И У НАШИХ СОСЕДЕЙ, ПОЭТОМУ ЭКСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТАКЖЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ», — ОТМЕЧАЕТ ГЕОРГИЙ ПОБЕЛЯНСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ВЕРТЕКС».

В июле 2020 года «ВЕРТЕКС» начал прямые поставки продукции косметических брендов в Киргизию. Для этого был заключен эксклюзивный контракт с киргизским дистрибьютором ОсОО SDM-DILIM. Ранее поставки продукции «ВЕРТЕКСА» в эту страну осуществлялись через российских экспортеров.

Ориентировочный старт продаж в Азербайджане оригинального комбинированного препарата компании для применения в гинекологии и дерматовенерологии ожидается в четвертом квартале 2020 г. Планируется его регистрация в Армении, Киргизии, Узбекистане. Регистрация оригинальных комбинированных препаратов для применения в дерматологии и оториноларингологии (двухкомпонентного назального спрея «Фринозол®») намечена в Узбекистане. Они же, а также другие брендированные лекарства и МНН-дженерики в процессе регистрации в Грузии. Дерматологический препарат планируется зарегистрировать в Киргизии.

В планах поставки продукции косметических брендов в Азербайджан, а также в Монголию, Узбекистан и Украину, лекарств – в ДНР и ЛНР.

gmpnews