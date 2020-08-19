Ольга Кобякова возглавила ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения

С 2015 года была ректором Сибирского государственного медицинского университета

Министр здравоохранения Михаил Мурашко представил коллективу Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России нового руководителя. Им стала Ольга Кобякова, ранее занимавшая должность ректора Сибирского государственного медицинского университета.

Михаил Мурашко поблагодарил за многолетнюю добросовестную работу Владимира Стародубова, который теперь займет пост научного руководителя ЦНИИОИЗ. За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки Министр в торжественной обстановке вручил Владимиру Стародубову государственную награду – орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ольга Сергеевна Кобякова окончила СибГМУ по специальности «лечебное дело», затем аспирантуру и докторантуру. В 2012–2014 годах обучалась в Лондоне по программе EMBA Kingston University по направлению «стратегический менеджмент». С момента окончания СибГМУ совмещала государственную службу с научно-педагогической деятельностью, являясь по совместительству сотрудником медуниверситета.

На посту начальника Томского облздрава руководила реализацией программы «Модернизация здравоохранения Томской области на 2011–2013 годы». По итогам реализации программы, по оценкам Мнздрава, Томская область вошла в число регионов-лидеров.

В 2008 году создала и возглавила кафедру общей врачебной практики СибГМУ. Профессор, доктор медицинских наук. Автор 199 научных публикаций и учебно-методических работ. В 2015 году была назначена на должность ректора Сибирского государственного медицинского университета.

gmpnews