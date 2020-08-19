Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев опубликовал открытое письмо ФАС России

Глава АРФП призывает не только слушать, но и слышать оппонентов, и заниматься не предостережениями, а аргументацией

Поводом для письма послужило выданное предостережение антимонопольной службы главе АРФП, в связи с публичным заявлением Дмитриева, о возможном росте цен лекарственных препаратов, опубликованным 13.07.2020 на сайте электронного периодического издания «Известия».

Текст письма приводится без сокращений.

Открытое письмо Федеральной антимонопольной службе России

Уважаемые коллеги!

(А нас, как минимум, объединяет совместная многолетняя профессиональная работа в составе экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении.)

С возрастом я перестал удивляться порой смешным и абсурдным решениям, которые принимают отдельные чиновники во властных структурах, понимая, что на плечи каждого из них давит не только атмосферный столб весом в 214 кг, но и серьезный бюрократический пресс.

Однако, 6 августа этого года, находясь в отпуске, я был прискорбно озадачен сообщением в средствах массовой информации, о вынесенном мне предостережении ФАС, в связи с комментарием «Известиям» от 13.07.2020 года о росте цен на анальгин. Сначала я воспринял это как неудачную шутку, смахивающую на антиутопический роман Джорджа Оруэлла «1984». Однако многочисленные телефонные звонки коллег и представителей масс-медиа убедили меня, что это не шутка. Именно поэтому, обращаюсь к Вам с открытым письмом.

Анализ экономической ситуации, проводимый многочисленными исследовательскими институтами и экспертным сообществом, показывает, что период рекордно низкой инфляции в России закончился. По данным Росстата, в июле рост цен составил 0,4% против 0,2% месяцем ранее. Яблоки подорожали на 20 рублей за килограмм, по сравнению с прошлым годом, гречка — на 35 рублей. Главными причинами подорожания продовольственных товаров эксперты называют падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов ЖКХ. По итогу 2020 года Банк России прогнозирует инфляцию на отметке 3,7-4,2 процента. В настоящее время она составляет порядка 3,4 процента. Аналогичные процессы происходят и в фармацевтической отрасли, на что, в том числе, указывала и ФАС в отчетах и выступлениях своих сотрудников. По данным компании DSM Group за год средневзвешенная стоимость упаковки лекарств в РФ поднялась на 23,8%. Аналитики считают, что это последствия снижения курса рубля и влияние пандемии. Поэтому странно, что объективный и компетентный комментарий, базирующийся на многолетнем опыте работы в отрасли, мнении исследовательских и маркетинговых компаний, да и просто элементарном знании законов экономики, вызвал такую реакцию у антимонопольного ведомства.

При этом, как минимум, была поставлена с ног на голову причинно-следственная связь: не высказывание на публичной площадке «может привести к нарушению антимонопольного законодательства, в частности, к установлению или поддержанию цен на лекарственные препараты», а рост цен конкретно на анальгин привел к данному комментарию.

Хотелось бы понять логику рассуждения чиновника, готовившего документ на подпись. Какие мысли посещали его светлую голову? Не исключаю, что видел он себя как минимум сотрудником Министерства Правды из вышеупомянутого романа Оруэлла. Но прочь фантазии!

За 18 лет работы АРФП накоплен богатый опыт взаимодействия с различными структурами исполнительной и законодательной власти. Члены Ассоциации, эксперты, работающие как в компаниях, так и в исполнительной дирекции, обладают широким профессиональным кругозором и значительным объемом знаний тонкостей работы отрасли. Их оценки и суждения способствуют принятию решений не только нацеленных на развитие российской фармы, но и самое главное на защиту интересов пациентов.

В фармацевтической отрасли еще много проблемных вопросов и их решение зависит от слаженной, качественной, профессиональной и ответственной работы всех участников процесса.

Я призываю Вас к дальнейшему диалогу по вопросам эффективности системы лекарственного обеспечения населения, включая и сложные вопросы ценообразования, монопольного положения оператора системы МДЛП и единственного поставщика по ряду препаратов.

Давайте не только слушать, но и слышать оппонентов, и заниматься не предостережениями, а аргументацией. Только так мы сможем выработать эффективные взаимоприемлемые решения.

С уважением и надеждой на понимание,

Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей

Виктор Дмитриев.

gmpnews