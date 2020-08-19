Россия и Туркменистан развивают сотрудничество в сфере поставок лекарств

С июля 2020 года из России в Туркменистан экспортировано медицинской продукции на 7,8 млн долларов

Торговое представительство Российской Федерации в Туркменистане проводит активную работу по развитию экспорта в Туркменистан российских лекарственных препаратов, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

За период с июля 2020 года из Российской Федерации в Туркменистан экспортировано продукции медицинской промышленности на сумму свыше 7,8 млн долларов.

Особую активность в рамках этой работы проявили предприятия Республики Татарстан, такие как АО «Татхимфармпрепараты», ГУП «Таттехмедфарм», ООО «ФармМедПолис РТ».

Помимо татарстанских экспортеров отмечается ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (г. Москва), которое экспортировало медицинских препаратов на сумму 571 тысяч долларов и АО «Корпорация «Росхимзащита» (Тамбовская область), направившее 30 000 комплектов средств индивидуальной защиты.

gmpnews