Takeda предлагает досрочный выход на пенсию работникам в возрасте 30 лет

Сотрудники, которые занимаются НИОКР или работают на производстве, в программу не входят

Японская фармацевтическая компания Takeda предлагает досрочный выход на пенсию своим сотрудникам, поскольку компания намерена сузить область своей деятельности, а следовательно вынуждена сократить персонал.

В Японии в компании Takeda работает около 47 500 человек, в том числе около 2 100 медицинских представителей. С января 2019 года компания проводит реструктуризацию своего бизнеса, вызванную приобретением ирландской биотехнологической компании Shire за 59 млрд долларов, и переходит к специализации в пяти ключевых областях, включая онкологию и редкие заболевания.

Предложение фармпроизводителя будет доступно сотрудникам в возрасте от 30 лет и старше, проработавшим не менее трех лет в японских бизнес-подразделениях, включая отдел продаж и административный отдел. Работники, которые занимаются НИОКР или на производстве, в программу не входят.

Лица, имеющие право на участие в программе, могут подавать заявки с 28 сентября по 16 октября. Заявители получат специальный пенсионный бонус, а также поддержку в поиске новой работы.

Стоимость пенсионного предложения уже учтена в прогнозе доходов компании до марта 2021 года, сказали в компании, не раскрывая, на какое количество работников она ориентирована.

Ранее компания заявила, что намерена уйти от традиционной японской системы пожизненной занятости. Этот старый порядок, являющийся частью карьерной культуры Японии, постепенно исчезает в условиях глобальной конкуренции.

Когда Takeda впервые объявила о сделке с Shire в 2018 году, компания заявила, что сократит от 6% до 7% рабочей силы, или около 3600 сотрудников.

Последние заявления фармпроизводителя говорят о стремлении к 2024 году получить 31 новый лекарственный препарат, включая новые молекулы и мировые бренды, уже одобренные за пределами Японии.

gmpnews