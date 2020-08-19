Российский препарат для лечения болезни Альцгеймера показал значимые результаты

Препарат значимо замедляет прогрессирование заболевания, улучшает когнитивные функции

Научно-исследовательский институт «ХимРар» объявил об успешном завершении клинического исследования II фазы в рамках проекта Авинейро препарата CD-008-0045 у пациентов с синдромом тревоги при болезни Альцгеймера. В ходе многоцентрового рандомизированного двойного-слепого плацебо-контролируемого исследования изучалась эффективность и безопасность препарата CD-008-00045 с участием 65 пациентов с синдромом тревоги при деменции альцгеймерского типа на базе 17 ведущих медицинских центров России. Проект поддержан Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

По данным проведенного исследования препарат значимо замедляет прогрессирование заболевания, улучшает когнитивные функции пациентов, одновременно уменьшая психотические и поведенческие симптомы, сопровождающие болезнь.

Улучшение состояния пациентов в умеренной стадии заболевания по когнитивной субшкале ADAS-Cog по сравнению с плацебо для препарата CD-008-0045 составило 5,2 балла, что является высоким показателем по отношению к препаратам, применяемым для терапии болезни Альцгеймера. Также у пациентов в группе исследуемого препарата CD-008-0045 статистически значимо по сравнении с плацебо снижалась выраженность тревоги по опроснику оценки нейропсихического состояния NPI и уровень тревоги по шкале Гамильтона для оценки тревоги HARS. При этом препарат CD-008-0045 продемонстрировал высокую безопасность, частота нежелательных явлений у принимающих препарат пациентов находилась на одинаковом с плацебо уровне.

Ямукова Людмила, руководитель проекта «Авинейро», заявила: «Сегодняшние результаты нашей компании являются важной вехой для населения России и всего мира, страдающего от этих заболеваний. Полученные результаты, которые свидетельствуют о положительном влиянии CD-008-0045 на течение болезни и сопровождающих ее психических симптомов, вдохновляют нашу команду начать как можно скорее регистрационные клинические исследования для того, чтобы терапия новым препаратом стала доступна пациентам в ближайшее время. Мы также заинтересованы в сотрудничестве с инвесторами и стратегическими партнерами в этой области».

Инновационный препарат CD-008-0045 обладает уникальной мультитаргетной активностью. CD-008-0045 с высокой специфичностью воздействует на ряд адренонергических рецепторов (α2A, α2B и α2C) и группу серотониновых рецепторов (5-НТ7, 5-НТ6, 5-HT2A и 5-HT2C), что обеспечивает высокий противотревожный, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В проведенных ранее доклинических исследованиях было продемонстрировано, что препарат положительным образом влияет на когнитивные функции, а также имеет противотревожный и антидепрессивный потенциал.

gmpnews