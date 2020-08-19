Контрактное фармпроизводство Индии становится точкой притяжения глобальных инвестиций

В Индии насчитывается более 1600 контрактных производственных предприятий

Индийские фармацевтические компании, предлагающие услуги контрактного производства (Contract manufacturing organization — CMO), в последнее время активно привлекают инвестиции со стороны глобальных частных компаний, чему способствует благоприятная государственная политика и процветающий рынок дженериков, такой вывод делают аналитики компании GlobalData.

Так в июле текущего года американская компания Advent International согласилась приобрести контрольный пакет акций предприятия RA Chem Pharma у материнской компании Micro Labs за нераскрытую сумму, а американская компания KKR купила 54% акций JB Chemicals & Pharmaceuticals за 611 млн долларов. В июне 2020 года крупный американский фонд прямых инвестиций Carlyle приобрел 20% акций Piramal Pharma за 490 млн долларов. Ранее в этом году True North инвестировала 100 млн долларов в покупку 2,44% акций Biocon Biologics.

Бхавани Нелавелли (Bhavani Nelavelly), аналитик в фармацевтической сфере компании GlobalData, говорит: «Как Advent, так и KKR имеют прочную инвестиционную историю в Индии, и недавние сделки подтверждают растущий интерес частных компаний к индийской фармацевтической промышленности. Из сделок Piramal, JB Chemicals и RA Chem видно, что открываются новые возможности для контрактных производителей, сложных дженериков и производства нерасфасованных лекарств».

Согласно базе данных GlobalData по поставщикам контрактных услуг, в Индии насчитывается более 1600 контрактных производственных предприятий (почти тысяча компаний), следовательно существует большой потенциал для инвестирования средств в CMO-индустрию.

Есть более 700 контрактных площадок с возможностью производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), что составляет почти половину всех контрактных производственных мощностей Индии. Несмотря на то, что эти мощности являются наиболее развитыми в производстве лекарственных средств, они по-прежнему привлекательны для инвесторов, учитывая рост количества сделок с участием частного капитала в период с 2016 по 2018 годы.

Индия имеет наибольшее количество специализированных CMO, располагающих мощностями по производству низкомолекулярных АФИ, что подчеркивает особую важность для отрасли таких производств.

Исследование GlobalData показало, что индийские фармацевтические компании с большей вероятностью будут заниматься контрактным производством АФИ, чем подобные компании в США и Китае.

Г-жа Нелавелли заключает: «За последние три года в Индии наблюдался рост прямых инвестиций в результате послаблений, предложенных правительством, таких как увеличение лимита прямых иностранных инвестиций с 49% до 74% для «старых» фармацевтических предприятий. Однако, несмотря на значительный рост инвестиций, в Индии все еще есть возможности для совершенствования нормативно-правовой базы в фармацевтической сфере с точки зрения инвестиций и высоких налоговых льгот для дальнейшего привлечения инвесторов».

gmpnews