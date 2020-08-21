Российскую вакцину «Спутник V» могут начать поставлять на внешние рынки в конце года

Российскую вакцину от коронавируса могут начать поставлять за рубеж в ноябре-декабре этого года. Гендиректор РФПИ сообщил, что сейчас ведутся переговоры со многими странами, в том числе с Индией, Бразилией, Кореей и Кубой.

Российскую вакцину для профилактики COVID-19 могут начать поставлять не внешние рынки в ноябре, декабре этого года. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе брифинга, который прошел 20 августа.

Он отметил, что сейчас Россия ведет переговоры с большим количеством стран по поводу производства российской вакцины за рубежом. По его словам, переговоры идут в том числе со странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. При этом он в частности выделил Индию, Бразилию, Корею и Кубу. «Мы видим, что многие из этих стран могут действительно стать такими международными хабами по производству вакцин, а также мы видим, что многие страны заинтересованы в производстве вакцины и закупают ферментеры», — сказал Дмитриев.

Кроме того, он отметил, что Россия уже получила заявки от различных стран на более 1 млрд доз этой вакцины. «Сейчас мы видим производственные мощности около 500 млн доз в год, но мы надеемся эти производственные мощности увеличивать», — уточнил Дмитриев.

Российскую вакцину для профилактики COVID-19 зарегистрировали в ускоренном режиме 11 августа. Заместитель директора Института Гамалеи Денис Логунов сообщил, что пострегистрационные исследования вакцины начнутся на следующей неделе. Он уточнил, что в исследовании примут участие порядка 40 тысяч человек. Это будет рандомизированное двойное слепое исследование с обязательным плацебо-контролем, сообщил Дмитриев.

Маргарита Грошева

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