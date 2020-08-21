Минздрав исключил из реестра пять препаратов, из них четыре зарубежного производства

Среди препаратов иммуностимулирующее средство, противоаллергическое, антибактериальное и др.

Минздрав России принял решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра пяти лекарственных средств (один из препарат в двух лекарственных формах). Среди препаратов иммуностимулирующее средство, противоаллергическое, антибактериальный препарат и аналог простагландина.

Все решения приняты на основании подачи заявлений держателей регистрационных удостоверений или уполномоченным юридическим лицом.

Метилурацил-АКОС (диоксометилтетрагидропиримидин) — мазь для наружного применения, 10%; регистрационное удостоверение Р N002909/01 от 21.07.2008 г. выдано ОАО «Синтез» (Россия), производится препарат на заводе этого же предприятия в Кургане.

Метилурацил-АКОС является препаратом, улучшающим трофику и регенерацию тканей. Нужно отметить, что в реестре лекарственных средств 34 записи с МНН диоксометилтетрагидропиримидин, при этом мазей для наружного применения, содержащих диоксометилтетрагидропиримидин, — 7, все препараты производятся в России.

Препараты компании «Аллерган, Инк.» (США), производятся все три лекарственных средства в штате Техас на заводе Allergan:

Оптив® — капли глазные; регистрационное удостоверение ЛП-001549 от 29.02.2012 г.; кератопротекторное лекарственное средство, применяется для симптоматического лечения синдрома «сухого глаза».

— капли глазные; регистрационное удостоверение ЛП-001549 от 29.02.2012 г.; кератопротекторное лекарственное средство, применяется для симптоматического лечения синдрома «сухого глаза». Зимар® (гатифлоксацин) — капли глазные, 0,3%; регистрационное удостоверение ЛП-001525 от 16.02.2012 г.; относится к п ротивомикробным средствам — фторхинолон, применяется для лечения бактериальных конъюнктивитов.

(гатифлоксацин) — капли глазные, 0,3%; регистрационное удостоверение ЛП-001525 от 16.02.2012 г.; относится к п Латиссе (биматопрост) — капли для местного применения, 0,03%; регистрационное удостоверение ЛСР-008174/10 от 17.08.2010 г.; а налог простагландина, препарат для лечения гипотрихоза ресниц.

Среди указанных трех препаратов только у Латиссе есть заменители, зарегистрированные в РФ. Так в реестре лекарственных средств находятся 7 записей с МНН биматопрост, правда нужно отметить, что абсолютно все препараты зарубежного производства.

Препарат (в двух лекарственных формах) компании Ратиофарм ГмбХ из Германии, производимый на заводе Меркле ГмбХ.:

Кромоглин (кромоглициевая кислота) — спрей назальный, 300 мг/15 мл; регистрационное удостоверение П N015765/02 от 19.06.2009 г.

(кромоглициевая кислота) — спрей назальный, 300 мг/15 мл; регистрационное удостоверение П N015765/02 от 19.06.2009 г. Кромоглин (кромоглициевая кислота) — капли глазные, 20 мг/мл; регистрационное удостоверение П N015765/01 от 09.06.2009 г.

Это противоаллергическое средство, стабилизатор мембран тучных клеток. Применяется при бронхиальной астме, хроническом бронхите, аллергическом конъюнктивите и кератоконъюнктивите. Записей с МНН кромоглициевая кислота в реестре найдено 14, среди производителей которых три предприятия российских.

gmpnews