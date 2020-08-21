С июля в оборот введены 140 млн маркированных упаковок жизненно необходимых лекарств в РФ

Более 140 млн маркированных упаковок лекарств из категории жизненно необходимых введены в оборот со старта обязательной маркировки в июле текущего года в РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России в среду.

«За первые полтора месяца после введения обязательной цифровой маркировки в России введено в оборот более 140 млн упаковок лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения», — сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава, всего с 1 июля по 13 августа в оборот введено 220 млн упаковок лекарств, из которых 198 млн — отечественного производства, 21,84 млн — зарубежного.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, для остальных лекарств — с 1 июля текущего года.